В селе Чаадаево случился пожар в доме многодетной семьи. Всех детей оперативно эвакуировали. Глава семьи получил ожоги, пытаясь спасти имущество и потушить пожар до приезда спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС. Пожар начался на крыше крыльца, его площадь составила 64 квадратных метра. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В тушении участвовали 17