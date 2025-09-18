Комплексное оздоровление реки Колпь рассчитано на два года. В ходе работ планируется очистить от донных отложений наиболее проблемный участок русла длиной около 4 километров и

Комплексное оздоровление реки Колпь рассчитано на два года. В ходе работ планируется очистить от донных отложений наиболее проблемный участок русла длиной около 4 километров и расчистить от зарослей площадь порядка 44 гектаров. Общая стоимость проекта – 166 млн рублей. В долине реки расположен государственный природный комплексный заказник «Колпь», а на её берегах размещаются базы отдыха