Окунуться в мир искусства и узнать о мастерах, прославивших наш край. В областном центре стартовал цикл бесплатных лекций, посвящённых творческому наследию членов Владимирского отделения Союза художников России. До конца года ценители искусства смогут посетить интерактивные встречи, которые подготовили специалисты Центра пропаганды изобразительного искусства. Первую лекцию провели в зале, где сейчас проходит Областная художественная выставка. В