В I полугодии 2025 года жители Владимирской области совершили свыше 338 миллионов операций по картам на сумму более 608 миллиардов рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода

В I полугодии 2025 года жители Владимирской области совершили свыше 338 миллионов операций по картам на сумму более 608 миллиардов рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщают во владимирском отделении Банка России. Почти 87% транзакций были направлены на оплату товаров и услуг. Количество платежей увеличилось вдвое – на сумму более