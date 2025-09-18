С 21.00 19 сентября до 21.00 20 сентября перекроют движение автотранспорта в районе дома 63-к по улице Северной. Владимирский филиал ПАО “Т Плюс” планирует проведение работ по техническому

С 21.00 19 сентября до 21.00 20 сентября перекроют движение автотранспорта в районе дома 63-к по улице Северной. Владимирский филиал ПАО “Т Плюс” планирует проведение работ по техническому перевооружению теплосети от дома № 63 по ул. Северной до мойки (ул. Северная дом № 63-г). Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками,