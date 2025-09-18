Природоохранная прокуратура региона провела проверку и выявила несанкционированную свалку в Судогодском районе. Благодаря вмешательству прокуратуры, участок леса площадью более 3 тысяч

Природоохранная прокуратура региона провела проверку и выявила несанкционированную свалку в Судогодском районе. Благодаря вмешательству прокуратуры, участок леса площадью более 3 тысяч квадратных метров был очищен от мусора. Прокуратура обратилась в суд с требованием к арендатору лесного участка убрать свалку. Суд удовлетворил иск. В результате территория леса была полностью очищена от отходов. Прокомментируйте новость у нас