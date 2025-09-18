Министерство здравоохранения региона призывает жителей активно прививаться.

В преддверии осенне-зимнего сезона во Владимирской области стартовала массовая вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать в медицинских учреждениях и специальных пунктах.Министерство здравоохранения региона призывает жителей активно прививаться, чтобы защитить себя и близких от вируса, который может вызвать серьёзные осложнения.Для иммунизации населения в область поступило более 630 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также около 150 тысяч доз «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» для детей.Всего планируется привить не менее 60% населения области. Узнать, где и когда можно сделать прививку, можно на сайте регионального Минздрава или в местных поликлиниках.