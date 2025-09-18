Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что на территории региона злоумышленники кидают в почтовые ящики жителей «агрессивную рекламу» о необходимости поверки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что на территории региона злоумышленники кидают в почтовые ящики жителей «агрессивную рекламу» о необходимости поверки счётчиков с упоминанием ресурса надзорного ведомства «Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей». Из материала управления Роспотребнадзора по Владимирской области: В почтовые ящики жителей приходят ложные уведомления о необходимости провести поверку счетчиков воды.