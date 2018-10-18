Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи возросло до 18 человек. Нападавший найден мертвым, его личность установлена.

Число жертв теракта в политехническом колледже Керчивозросло до 18 человек. Нападавший найден мертвым, его личность установлена.В Сети появились фотографии подозреваемого в совершениитеракта в керченском колледже. В объективы камер наблюдения попал молодойчеловек с ружьем в руках. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том,что он найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.Личность подозреваемого уже установлена. Как сообщил главаКрыма Сергей Аксенов, устроивший теракт был 18-летним студентом колледжа. Ранеесообщалось, что его звали Владислав Р.Напомним, теракт в Керчи произошел в столовойполитехнического колледжа. Сработало начиненное металлическими предметамивзрывное устройство. Первоначально сообщалось о взрыве газового баллона, нопозже эту версию отмели – здание учебного заведения не было газифицировано.Очевидцы рассказывали, что перед взрывом в здании слышаласьстрельба. По их словам, неизвестныеходили по кабинетам и стреляли в учеников. Однако по официальным каналам этиданные пока не подтверждаются.На место происшествия срочно выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Туда же с группой специалистов вылетела глава Минздрава Вероника Скворцова, передают "Известия". Число погибших растет, известно о 18 жертвах. 50 человек пострадали.