Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи
возросло до 18 человек. Нападавший найден мертвым, его личность установлена.
Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи
возросло до 18 человек. Нападавший найден мертвым, его личность установлена.
В Сети появились фотографии подозреваемого в совершении
теракта в керченском колледже. В объективы камер наблюдения попал молодой
человек с ружьем в руках. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том,
что он найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.
Личность подозреваемого уже установлена. Как сообщил глава
Крыма Сергей Аксенов, устроивший теракт был 18-летним студентом колледжа. Ранее
сообщалось, что его звали Владислав Р.
Напомним, теракт в Керчи произошел в столовой
политехнического колледжа. Сработало начиненное металлическими предметами
взрывное устройство. Первоначально сообщалось о взрыве газового баллона, но
позже эту версию отмели – здание учебного заведения не было газифицировано.
Очевидцы рассказывали, что перед взрывом в здании слышалась
стрельба. По их словам, неизвестные
ходили по кабинетам и стреляли в учеников. Однако по официальным каналам эти
данные пока не подтверждаются.
На место происшествия срочно выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Туда же с группой специалистов вылетела глава Минздрава Вероника Скворцова, передают "Известия". Число погибших растет, известно о 18 жертвах. 50 человек пострадали.