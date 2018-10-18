Составлен психологический портрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохая наследственность: его отец крепко пил, а мать состояла в религиозной секте.

Составлен психологическийпортрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохаянаследственность: его отец крепко пил, а мать состояла в религиозной секте.Журналисты покопались в прошлом студента и выяснили, что в детстве он был очень зажатый и недоверчивый, но – видимо, длякомпенсации – всегда носил в кармане нож-бабочку.Друзьярассказали, что Влад увлекался оружием: ему нравились игрушечные пистолеты инастоящие ножи. За месяц до бойни в колледже он получил лицензию на оружие икупил недешевое помповое укороченное ружье 12-го калибра.В третьемклассе Росляков переехал жить к матери, это произошло после того, как его отец получил инвалидность из-за травмы головы. После этого, по словамсоседей, мужчина стал выпивать и бить родственников – в том числе дедушку ибабушку Владислава.Матькерченского стрелка работала санитаркой в онкологическом диспансере, где имеласкромный заработок. Известно, что она состояла в секте "Свидетели Иеговы" (запрещена в России) и дажеводила на тайные собрания сына.Учитывая эти факторы, можно утверждать, что поведенческиеправила молодого человека сформировались под воздействием неблагоприятной окружающейдействительности. Кроме того, в колледже, в который он пошел учиться послешколы, над ним постоянно издевались. Решив отомстить обидчикам,Росляков купил ружье, собрал несколько взрывных устройств и 17 октября пришел сэтим арсеналом в учебное заведение.результате его действий 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследуетуголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксеноваобъявлен трехдневный траур.