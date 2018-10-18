Составлен психологический
портрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохая
наследственность: его отец крепко пил, а мать состояла в религиозной секте.
Составлен психологический
портрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохая
наследственность: его отец крепко пил, а мать состояла в религиозной секте.
Журналисты покопались в прошлом студента и выяснили, что в детстве он был очень зажатый и недоверчивый, но – видимо, для
компенсации – всегда носил в кармане нож-бабочку.
Друзья
рассказали, что Влад увлекался оружием: ему нравились игрушечные пистолеты и
настоящие ножи. За месяц до бойни в колледже он получил лицензию на оружие и
купил недешевое помповое укороченное ружье 12-го калибра.
В третьем
классе Росляков переехал жить к матери, это произошло после того, как его отец получил инвалидность из-за травмы головы. После этого, по словам
соседей, мужчина стал выпивать и бить родственников – в том числе дедушку и
бабушку Владислава.
Мать
керченского стрелка работала санитаркой в онкологическом диспансере, где имела
скромный заработок. Известно, что она состояла в секте "Свидетели Иеговы" (запрещена в России) и даже
водила на тайные собрания сына.
Учитывая эти факторы, можно утверждать, что поведенческие
правила молодого человека сформировались под воздействием неблагоприятной окружающей
действительности. Кроме того, в колледже, в который он пошел учиться после
школы, над ним постоянно издевались. Решив отомстить обидчикам,
Росляков купил ружье, собрал несколько взрывных устройств и 17 октября пришел с
этим арсеналом в учебное заведение.
В
результате его действий 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследует
уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова
объявлен трехдневный траур.