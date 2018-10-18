Рейтинг присваивается Российским институтом директоров по результатам ежегодного независимого мониторинга

Рейтинг присваивается Российским институтом директоров по результатам ежегодного независимого мониторингаБанку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ («развитая практика корпоративного управления»). Рейтинг присваивается Российским институтом директоров по результатам ежегодного независимого мониторинга.В рамках мониторинга анализируются компоненты системы корпоративного управления – права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.За прошедший год в системе корпоративного управления банка произошел ряд положительных изменений. Среди таких событий – избрание нового состава Наблюдательного совета. В него впервые вошли 5 директоров, не связанных с основным акционером, включая 3 независимых директора, и 4 представителя миноритарных акционеров. Также был избран новый состав ревизионной комиссии, в структуре которой сохранилось место за представителем миноритарных акционеров.В качестве положительных изменений эксперты также отметили утверждение новых редакций документов банка – положения об информационной политике и этического кодекса. Кроме того, на высокий уровень рейтинга повлияли предоставление акционерам более подробной позиции Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА), раскрытие в годовом отчете дополнительной информации, в том числе о процедуре избрания внешнего аудитора и о проведенной оценке работы наблюдательного совета банка.Экспертами отдельно отмечено, что проделанная банком работа в части развития системы корпоративного управления создает хорошие предпосылки для повышения рейтинга в будущем.Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, прокомментировал: «Мы продолжим уделять большое внимание совершенствованию системы корпоративного управления как одному из приоритетных направлений. Уверены, что это позволит нам в будущем не только сохранять высокие места в национальном рейтинге, но и усилить наши позиции в нем».