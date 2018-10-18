Лишь на несколько секунд планировала выйти на балкон женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов Благовещенска, и осталась там на час: ее двухгодовалая дочь, не осознавая, что делает, захлопнула дверь, заперев свою маму снаружи.

Лишь на несколько секунд планировала выйти на балкон женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов Благовещенска, и осталась там на час, пока ей не помогли выбраться вызванные спасатели.Инцидент произошел сегодня, 18 октября: беременная женщина, находящаяся в квартире со своим ребенком, вышла на балкон, а ее двухлетняя дочка в этот момент, не понимая последствий своего поступка, захлопнула за своей мамой дверь, заперев ее снаружи.Осознав, что вернуться в квартиру, начинал паниковать и плакать ее ребенок, она не может, женщина позвала на помощь. Соседи ее услышали, позвонили ее матери, которая, в свою очередь, вызвала бригаду спасателей.Помощь приехала быстро: спасатели появились вместе с автовышкой, при помощи которой они поднялись наверх, проникли в квартиру, а затем открыли балкон.Все события произошли в течение часа. Подмерзшая женщина вернулась в свою теплую квартиру и обняла свою заплаканную дочь, счастливую от того, что мама вернулась.