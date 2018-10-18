Звезды Дома-2 теперь свободны от семейных уз. 18 октября суд расторг брак Таты и Валеры.

Звезды "Дома-2" теперь свободны от семейных уз. 18 октября суд расторгбрак Таты и Валеры.Вместе скандальная пара прожилавсего полтора года. За это время у них родилась дочь Биатриса.Несмотря на сложноерасставание бывшим супругам удалось решить все вопросы цивилизованным путем. Так,совместно нажитое имущество Блюменкранц оставил экс-жене и годовалой наследнице.В свою очередь Тата обязалась разрешать Валере встречи с Бетти, когда онзахочет.В суде Тата неприсутствовала. Ее условия озвучил официальный представитель. Валерий на всетребования согласился. Мужчина признался, что теперь очень счастлив. "Мы отдаливсе необходимые документы. Скоро мне выдадут бумагу о том, чтоя официально свободен", – цитирует участника телестройки Dom2Life.Напомним, о разладе всемье стало известно в августе. Тогда Тата заявила, что у них сВалерием возникли непримиримые разногласия. Это и стало толчком к принятиюрешения о разводе.Однако поклонники парыдолго гадали, что же именно стало причиной расставания. Прервал молчание главасемьи. Валерий признавался, что причинойразлада стало недопонимание.Блюменкранцы пыталисьсохранить брак, отправившись на одну из площадок "Дома-2" "Остров любви". Ноих добрые намерения рухнули, и возвращение на проект только ухудшило отношениямежду супругами. Окончательнаяточка была поставлена после того, как Валера изменил жене на телестройке с Марианой Петря.