С 2014 года в России резко сократилось число продаваемых моделей и даже марок многих мировых производителей автомобилей, и это еще сильнее уменьшило выбор покупателей такого класса как компактвэны и минивэны. С ними в нашей стране всегда было не очень хорошо, так как спрос на них не велик, большинство россиян скорее купят внедорожник, кроссовер или паркетник. Но есть та, не большая, категория людей, которые любят автомобили этого сегмента и с удовольствием передвигаются на них.

С 2014 года в России резко сократилось число продаваемых моделей и даже марок многих мировых производителей автомобилей, и это еще сильнее уменьшило выбор покупателей такого класса как компактвэны и минивэны. С ними в нашей стране всегда было не очень хорошо, так как спрос на них не велик, большинство россиян скорее купят внедорожник, кроссовер или паркетник. Но есть та, не большая, категория людей, которые любят автомобили этого сегмента и с удовольствием передвигаются на них.Одним из самых популярных в нашей стране минивэнов, и первоечто приходит на ум после "Газели", это Volkswagen, со своими знаменитыми Transporter, Caravella и Multivan. Первый это настоящий комтранс,идеальный для перевозок грузов, второй – комфортный пассажирский вариант, нобез особых изысков, а Multivanнастоящий бизнес класс.Но нас интересует вариант максимально доступный и комфортныйдля перевозки большой семьи, поэтому разговор мы будем вести о Volkswagen Caravella.Построенный на базе Transporter, микроавтобус выпускается с короткой и длиннойбазой более чем с 30 модификациями салона, двумя бензиновыми моторами в 140 и204 л. с., а также с тремя версиями двухлитрового дизельного двигателя – 104,140 и 180 л. с.Нас досталась длинная база с дизельным мотором. Первое, чтопонимаешь, оказавшись за рулем, что он бесконечный, но на практике оказываетсявсе не так сложно. Благодаря системам парковки и камере заднего вида, задачасильно упрощается, остается только найти место, куда можно разместить этогогиганта для парковки. Салон, с одной стороны, довольно прост, никаких изысков,но довольно удобные кресла с двумя подлокотниками, располагающими к дальнимпоездкам, система мультимедиа, разбавляют аскетизм и отсутствие ковриком наполу (весь пол застелен единым резиновым покрытием).Второй и третий ряд сидений особым комфортом не отличаются,тут даже подстаканников и столиком для пассажиров нет, но это и не бизнескласс, хотя подстаканники не помешали бы. В длинной версии, помимо трех рядов,еще есть и огромный багажник, на столько огромный, что детская коляска входиттуда в собранном виде и создается ощущение, что рядом можно поставить еще одну.Под капотом размещен дизельный двигатель, работающий в парев 8-ми ступенчатой DSG,характерное "журчание" выдает его при небольшом нажатии на газ. В целом мотордовольно резвый и автомобилю такого размера без труда удается "прыгнуть" сосветофора, но не далеко. На трассе крейсерская скорость, не больше 110, дальшестрелка тахометра переваливается за 2000 оборотов и расход становится неприлично большим.Сильно удивляет работа подвески, к ней, практически невозможнопридраться, единственное, что напоминает о себе это высокий центр тяжести, непозволяющий на большой скорости войти в поворот. В остальном рулежкапрактически не отличается от добротного седана.Стоимость Caravella стартует от 2,3 млн. рублей, и опциональными пакетами моетподобраться и до 3 млн. Но на российском рынке конкурентов у нее крайне мало, вэтом классе это может быть HyundaiH1 или Сitroen Spacetourer.