Отколовшийся от команды шоу артист Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать просмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.

Отколовшийся от команды шоу артистВячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набратьпросмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.Загвоздка в том, что среди меток под публикациями Мясникова встречаютсяслова на популярные темы, которые не относятся ни к деятельностиюмориста, ни к теме постов. Таким не очень честным путем артист массовопривлекает фолловеров на свою страничку.Например, бывший участник "Уральскихпельменей" зачастую использует тэги про мам в декрете или жировыескопления на щеках, именуемые мешочками или комками Биша, сообщает . Также в подписях к снимкам ироликам Мясникова упоминаются слова "экомех", "шугаринг", "маникюр" и другие.Напомним, Вячеслав Мясников иАндрей Рожков начали гастролировать с собственным шоу "Ваши пельмени"этой осенью. По их словам, первые концерты удались.Отметим, что в последнее время "Уральские пельмени" преследует череда скандалов и неприятностей. Ранееколлектив шоу спорил со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по поводутоварного знака, зарегистрированного в 2011 году.Как писали Dni.Ru, после этого бывшийруководитель обвинил нынешнего начальника проекта в рейдерстве. Далее "Уральские пельмени" требовали от Нетиевскоговозмещения судебных расходов в сумме почти 650 тысяч рублей.