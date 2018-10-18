Отколовшийся от команды шоу артист
Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать
просмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.
Отколовшийся от команды шоу артист
Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать
просмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.
Загвоздка в том, что среди меток под публикациями Мясникова встречаются
слова на популярные темы, которые не относятся ни к деятельности
юмориста, ни к теме постов. Таким не очень честным путем артист массово
привлекает фолловеров на свою страничку.
Например, бывший участник "Уральских
пельменей" зачастую использует тэги про мам в декрете или жировые
скопления на щеках, именуемые мешочками или комками Биша, сообщает . Также в подписях к снимкам и
роликам Мясникова упоминаются слова "экомех", "шугаринг", "маникюр" и другие.
Напомним, Вячеслав Мясников и
Андрей Рожков начали гастролировать с собственным шоу "Ваши пельмени"
этой осенью. По их словам, первые концерты удались.
Отметим, что в последнее время "Уральские пельмени" преследует череда скандалов и неприятностей. Ранее
коллектив шоу спорил со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу
товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.
Как писали Dni.Ru, после этого бывший
руководитель обвинил нынешнего начальника проекта в рейдерстве. Далее "Уральские пельмени" требовали от Нетиевского
возмещения судебных расходов в сумме почти 650 тысяч рублей.