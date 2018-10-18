385 килограмм молока и молочной продукции сняли с реализации

385 килограмм молока и молочной продукции сняли с реализацииДеятельность сразу 4-х молочных предприятий во Владимирской области приостановили. Причиной этому стали многочисленные нарушения, которые выявили специалисты Роспотребнадзора.Под санкции попали: ООО «Молоком» в Струнино, ООО «Трейд лайн» в поселке Садовый, а также ИП Керимханов Н.К. и ИП Орлова О.Н. из Вязников.Проверяющие выявили неудовлетворительное качество реализуемой продукции. Нарушения коснулись и санитарно-технического состояния объектов.Всего же с начала этого года проверили уже 272 объекта, 24 из них - предприятия по переработке молока.Также специалисты исследовали больше тысячи проб реализуемой в торговой сети региона продукции по микробиологическим показателям. 385 килограмм молока и молочной продукции сняли с реализации.В Роспотребнадзоре подметили, что главными причинами снятия продукции с реализации стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие сопроводительных документов, реализация продукции с истекшим сроком годности и нарушения условий хранения.На индивидуальных предпринимателей составили 39 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов - 543 тысячи рублей.