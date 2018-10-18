Скончалась еще одна пострадавшая в результате нападения на керченский политехнический колледж. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 21 человека (включая самого стрелка, покончившего с собой).

Скончалась еще одна пострадавшая в результате нападения на керченский политехнический колледж. 16-летнюю девушку пытались перевезти на лечение в Симферополь, однако она умерла прямо на борту медицинского вертолета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 21 человека (включая самого стрелка, покончившего с собой).17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв в столовой здания, затем открыл стрельбу из ружья, а после совершил самоубийство.Глава Минздрава Вероника Скворцова накануне сообщила, что самодельное взрывное устройство было начинено огромным количеством мелких металлических компонентов. Однако основная причина смерти погибших именно огнестрельные ранения. Пострадавшие от взрыва попали в больницы.Первоначально после ЧП уголовное дело было заведено по статье "Теракт", однако позже следователи переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц". В регионе объявлен трехдневный траур.