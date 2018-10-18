Госдума в первом чтении поддержала предложенную сенаторами и депутатами от Единой России инициативу о добровольном отказе законодателей от пенсионных надбавок при выходе на заслуженный отдых. В случае окончательного одобрения документа новая норма начнет действовать с января следующего года, отметил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Госдумав первом чтении поддержала предложенную сенаторами и депутатами от"Единой России" инициативу о добровольном отказе законодателей отпенсионных надбавок при выходе на заслуженный отдых. В случаеокончательного одобрения документа новая норма начнет действовать сянваря следующего года, отметил вице-спикер Совета Федерации, секретарьГенсовета "ЕР" Андрей Турчак."Отменапенсионных преференций для депутатов и сенаторов начнет работать с 2019года. До этого парламентарии смогут отказаться от них добровольно", -сказал единоросс. При этом он подчеркнул, что законопроектомустанавливается невозможность отмены принятого решения.Пословам сенатора Вячеслава Тимченко, одобренная парламентариямиинициатива направлена на совершенствование механизмов применениясоциальных гарантий, предусмотренных для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы."Еслизаконопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будетправо самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своихпредставлений о справедливости", – отметила в свою очередь член комитетанижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.Андрей Турчак уже заявил о готовностиотказаться от пенсионных преференций. Поддерживают такой шаг и спикерГосдумы Вячеслав Володин, депутаты Евгений Ревенко, Сергей Боярский,Алена Аршинова, Ольга Окунева и другие парламентарии.Впервые с предложением отменить пенсионные преференции для сенаторов и депутов Андрей Турчаквыступил на совместном заседании Генсовета "ЕР" и совета руководителейпартийных фракций 20 августа. Идея была поддержана единороссамиединогласно.РанееГосдума одобрила еще одну инициативу "Единой России" – о направленииизъятых у коррупционеров и взяточников средств в бюджет Пенсионногофонда с дальнейшим их направлением на выплаты граждан. Закон вступит всилу с января следующего года.Инициативы"ЕР" входит в комплекс мер в рамках совершенствования пенсионнойсистемы России. В начале октября соответствующий закон подписалпрезидент России Владимир Путин. До этого он был принят Госдумой сучетом поправок главы государства. Его инициативы депутаты одобрилиединогласно.Документустанавливает рост пенсий выше уровня инфляции, выход на пенсию дляженщин в 60 лет и в 65 лет для мужчин, а также ряд льгот для многодетныхматерей, граждан с длительным стажем работы, жителям села и другимкатегориям.