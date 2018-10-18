Для пассажиров новые автобусы. Парк одного из владимирских перевозчиков пополнился современной техникой. Пять новых волгабасов в ближайшие дни приступят к своим основным обязанностям – перевозке владимирцев. Стоит отметить, что это только малая часть из планового пополнения. в скором времени в парк прибудет ещё 45 волгаобасов. Итого наш город получит 50 новых автобусов. 28 из них с вместимостью в 76 человек. Другие 22 на два метра длиннее. Они рассчитаны уже на 105 пассажиров.

Для пассажиров новые автобусы. Парк одного из владимирских перевозчиков пополнился современной техникой. Пять новых "волгабасов" в ближайшие дни приступят к своим основным обязанностям – перевозке владимирцев. Стоит отметить, что это только малая часть из планового пополнения. в скором времени в парк прибудет ещё 45 "волгабасов". Итого наш город получит 50 новых автобусов. 28 из них с вместимостью в 76 человек. Другие 22 на два метра длиннее. Они рассчитаны уже на 105 пассажиров.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "Машины сначала страхуются, потом идёт докомплектация теми материалами, без которых невозможна их эксплуатация: аптечка, домкрат, противокатные башмаки. Эти машины уже прошли весь комплекс мероприятий, на линию выходят завтра, на 55 маршруте, 54 и 13".