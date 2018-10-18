СПК Племзавод «Дмитриевы Горы» уверенно входит в число лидеров среди сельхозпредприятий области по надоям и качеству молока.

СПК Племзавод «Дмитриевы Горы» уверенно входит в число лидеров среди сельхозпредприятий области по надоям и качеству молока.Гордость Меленковского района - на такую оценку может смело претендовать СПК Племзавод «Дмитриевы Горы», который уверенно входит в число лидеров среди сельхозпредприятий области по надоям и качеству молока.«Это целиком заслуга людей, которые здесь работают, - уверена председатель СПК Валентина Сухарева. - Случайные люди на земле долго работать не смогут. Это труд, от которого нельзя отгородиться, закончив рабочий день. Хозяйство требует заботы круглые сутки все 365 дней в году».Лучшее доказательство этому - сама Валентина Ивановна. Она возглавила СПК в тяжёлом 2010 году, когда сушь и дым пожаров погубили урожай.«В то время речь шла о том, чтобы сохранить СПК, - вспоминает Сухарева. - Люди мне доверяли, я доверилась им, мы справились, и нам есть чем гордиться».Крестьянский характерПредприятию в Дмитриевых Горах исполнилось 60 лет, и к юбилею оно подошло как современный агрокомплекс, оснащённый по последнему слову техники. Поголовье скота 3400 голов, валовое производство молока ожидается 14570 тонн. У СПК - статус племенного завода по разведению коров чёрно-пёстрой породы, стадо воспроизводится из собственного поголовья, нетелей раскупают хозяйства из нашего региона.Формально развитием каждой отрасли в СПК занимаются профильные специалисты. Но на деле все они работают в постоянной связке. Высокие надои отличного молока - это качественные корма, правильно составленные рационы, неусыпный круглосуточный уход и надзор за здоровьем животных, которых содержат в комфортных условиях.«Работа на селе требует полной самоотдачи и мастерства, - говорит Валентина Ивановна. - Зато те, кто остается в хозяйстве, - это соль земли, наше лучшее достояние».Общее дело - общие заботыКостяк коллектива составляют люди, которые работают здесь 10-20 лет и более. Среди них - главный ветврач Евгений Шиков, местный уроженец, выпускник Ивановского сельхозинститута. Он работает в хозяйстве с 1994 года, вырастил 2-х дочерей. Под его началом ветврачи неусыпно следят за здоровьем животных.«Сейчас у нас 3440 голов, из них 1550 коров - это дойное стадо, - рассказал нам главный ветврач Евгений Шиков. - Залог высокой продуктивности стада - правильное питание, хорошие условия содержания».О работе ветврачей высоко отзываются зоотехники, а уж они ходят за своими подопечными, как за детьми, днём и ночью. Почти четверть века рядом с Евгением трудятся главный зоотехник Наталья Суворкина и зоотехник-селекционер Любовь Артамонова.«В 2017 году наши коровы дали рекордный надой, - рассказала она. - Качеством молока мы гордимся: жирность - 4%, белка - 3,4%. В этом большая заслуга работников ферм, которыми заведуют С.Афиногенова, Н.Гулёнкина, Ю.Суворкина, С.Матвейкина. Огромная ответственность лежит на зоотехнике по кормам Ларисе Майоровой.Дойных бурёнок-ре­корд­исток и здоровый молодняк в прямом смысле создаёт Любовь Артамонова, кропотливо работая над улучшением породы. - Мы бы ничего не добились без работы сильного среднего и первичного звеньев», - говорит она.Главный агроном Александр Шиков сетует, что в этом году жара принесла с собой южные болезни. Меленковский район - зона рискованного земледелия, погода меняется непредсказуемо. Но в СПК урожай остаётся стабильным, и стоит это больших трудов.«Наш агроном в сезон, кажется, не спит никогда, всегда в полях», - говорят коллеги.Александр Владимирович вырос в Дмитриевых Горах, закончил вуз, отслужил в армии и в 1994 году устроился в СПК. На селе женился, вырастил двоих детей. Он знает в полях каждую травинку.«В хозяйстве 7300 га пашни, - рассказал он. - Картофель отправляем крупному производителю чипсов и продаём населению, зерновые и травы растим на корма. - Наши животноводы требуют до 50 тыс. тонн в год сенажа и силоса. Даже в этот засушливый сезон без кормов не останемся. Мои главные помощники в этом - Татьяна Захарова, Любовь Белова, Надежда Уханова, Любовь Венедиктова, Ольга Бодрова».Техника не подводитТруд коллектива СПК напрямую зависит и от главного инженера Сергея Суворкина, уроженца села Кононово, выпускника Владимирского политехнического института. Они с Шиковым ровесники и старые товарищи, пришли в хозяйство практически в одно время, помогали друг другу растить детей.«Современная техника обеспечивает всю работу хозяйства, и техническая служба работает с полной отдачей. У нас большой парк самого разного оборудования, - рассказывает Сергей Васильевич. - Мы его постоянно пополняем и модернизируем, постоянно работаем совместно с главным энергетиком, со всеми службами».Гордость хозяйства - мощная сельскохозяйственная техника, в том числе известных мировых брендов «Джон Дир» и «CLAAS». Круглосуточную «боевую готовность» машин обеспечивают инженер по эксплуатации Юрий Ложкин и заведующий мастерскими Анатолий Пышонин со своими дружными коллективами.Анатолий Яковлевич по праву гордится своей мастерской, созданной по последнему слову техники.Преемники естьА Юрий Васильевич в этом году отмечает 55-летний юбилей и любит вспоминать детство в деревне Окшово и студенчество в Ивановском сельскохозяйственном институте. Кроме работы в СПК, он 12 лет преподавал в местной школе и с особым теплом отзывается о подрастающем поколении. Пусть молодёжь не очень стремится в сельское хозяйство, но всё-таки в хозяйстве есть кому передать своё мастерство.«Зарплата здесь хорошая, в коллективе все свои, - поясняет молодой руководитель Сергей Гурьев. Гурьев закончил Владимирский политех, отслужил в армии, устроился в СПК и буквально за несколько месяцев дорос до заведующего автогаражом, заслужил авторитет у подчинённых. Ему нравится работать с техникой, хочется развиваться, и в крупном хозяйстве есть для этого все возможности».«Одна из важных составляющих успеха предприятия - постоянная забота о людях, о селе, так было с первых лет основания тогда ещё колхоза. - За это и за неустанный труд низкий поклон нашим ветеранам, - говорит Сухарева. - Такие люди - это главное наше богатство. Я желаю всем в меру солнца и дождя, хороших надоев и урожаев, успехов во всех добрых делах».