Ирина Дубцова порадовала поклонников горячей фотосессией для мужского журнала. Номер с откровенными фото российской певицы выйдет в ноябре, но возбужденные фанаты уже бурно обсуждают попавшие в Сеть снимки. Сообщается также о летальном исходе во время съемки – у фотографа не выдержало сердце.

Ирина Дубцова порадовала поклонников горячей фотосессией длямужского журнала. Номер с откровенными фото российской певицы выйдет в ноябре, новозбужденные фанаты уже бурно обсуждают попавшие в Сеть снимки. Сообщаетсятакже о летальном исходе во время съемки – у фотографа не выдержало сердце.В редакции журнала Maxim, на обложке которого появитсяИрина, не могут отойти от шока. Сотрудники утверждают, что от жара шикарноготела певицы едва не расплавились камеры. А фотограф такой температуры невыдержал – его спасти не удалось."Когда певица (настоящая!) Ирина Дубцова вошла вредакцию Maxim, здесь сразу стало жарко. И это при том, что работали всекондиционеры, крутились все вентиляторы, а за полчаса до прихода Ирины наредакцию рухнул вертолет с грузом пятьсот эскимо", – с затуманеннымвзглядом рассказывают в редакции издания."Столь знойную женщину мы просто обязаны были снять,поэтому заказали в Интернете жаропрочные фотокамеры с асбестовыми матрицами.Жаль, фотограф не выжил. Но не будем о грустном!", – шутят в редакцииMaxim, который готовит к выпуску 200-й, юбилейный номер. Переживаниями журналистов поделился портал Newsmuz.К сожалению фанатов, полностью обнажиться Ирину так и не уговорили– Дубцова не забывает о сыне-подростке и не хочет, чтобы он стал объектом обсуждениясвоих одноклассников. Однако и без этого фотографии получились что надо – своипышные формы певица продемонстрировала во всей красе.Напомним, не так давно пользователи соцсетей бурно обсуждали сенсацию, которая произошла на фестивале "Новая волна". Во время выступления Алексей Воробьев страстно поцеловал Ирину Дубцову.Позже Воробьев выступил с заявлением по этому поводу. Он официально сообщил, что романа у него с Ириной нет. Просто они свободные люди, и тогда так "совпало настроение".