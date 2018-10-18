Ирина Дубцова порадовала поклонников горячей фотосессией для
мужского журнала. Номер с откровенными фото российской певицы выйдет в ноябре, но
возбужденные фанаты уже бурно обсуждают попавшие в Сеть снимки. Сообщается
также о летальном исходе во время съемки – у фотографа не выдержало сердце.
Ирина Дубцова порадовала поклонников горячей фотосессией для
мужского журнала. Номер с откровенными фото российской певицы выйдет в ноябре, но
возбужденные фанаты уже бурно обсуждают попавшие в Сеть снимки. Сообщается
также о летальном исходе во время съемки – у фотографа не выдержало сердце.
В редакции журнала Maxim, на обложке которого появится
Ирина, не могут отойти от шока. Сотрудники утверждают, что от жара шикарного
тела певицы едва не расплавились камеры. А фотограф такой температуры не
выдержал – его спасти не удалось.
"Когда певица (настоящая!) Ирина Дубцова вошла в
редакцию Maxim, здесь сразу стало жарко. И это при том, что работали все
кондиционеры, крутились все вентиляторы, а за полчаса до прихода Ирины на
редакцию рухнул вертолет с грузом пятьсот эскимо", – с затуманенным
взглядом рассказывают в редакции издания.
"Столь знойную женщину мы просто обязаны были снять,
поэтому заказали в Интернете жаропрочные фотокамеры с асбестовыми матрицами.
Жаль, фотограф не выжил. Но не будем о грустном!", – шутят в редакции
Maxim, который готовит к выпуску 200-й, юбилейный номер. Переживаниями журналистов поделился портал Newsmuz.
К сожалению фанатов, полностью обнажиться Ирину так и не уговорили
– Дубцова не забывает о сыне-подростке и не хочет, чтобы он стал объектом обсуждения
своих одноклассников. Однако и без этого фотографии получились что надо – свои
пышные формы певица продемонстрировала во всей красе.
Напомним, не так давно пользователи соцсетей бурно обсуждали сенсацию, которая произошла на фестивале "Новая волна". Во время выступления Алексей Воробьев страстно поцеловал Ирину Дубцову.
Позже Воробьев выступил с заявлением по этому поводу. Он официально сообщил, что романа у него с Ириной нет. Просто они свободные люди, и тогда так "совпало настроение".