Нижняя
палата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла в
окончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачи
сертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы Вячеслава
Володина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.
Нижняя
палата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла в
окончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачи
сертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы Вячеслава
Володина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.
В
соответствии с нормативно-правовым актом, срок принятия решения о
выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращается в
два раза – с месяца до 15 дней с даты приема заявления.
Такие
решения принимаются органами Пенсионного фонда России, они также могут
проверять достоверность предоставленных сведений. Благодаря принятому
депутатами законопроекту, срок таких проверок сокращается с 14 до пяти
дней.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая законодателями
инициатива особенно важна для нуждающихся семей и родителей, которые
воспитывают детей-инвалидов. "Теперь такие семьи смогут быстрее оформить
получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с
ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", -
подчеркнул спикер.
В
целом, уверен председатель нижней палаты, одобренный законопроект
повысит оперативность и доступность программы материнского капитала для
граждан. По словам Володина, инициированные президентом Владимиром
Путиным демографические программы доказали свою эффективность.
В
свою очередь, первый зампред думского комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Окунева отметила, что сокращение сроков выдачи
позволит семьям раньше обращаться за государственной поддержкой.
"Надеемся, что принятие этого закона позволит семьям своевременно
пользоваться мерами социальной поддержки и сократить бюрократические
процедуры", – сказала парламентарий.
Материнский
капитал выплачивается с 2007 года. Его размер в 2018 году составляет 453 тысячи
рублей. В прошлом году Госдума президентскую инициативу о
продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.
Нормативно-правовой
акт вводит дополнительные возможности по его использованию. Теперь
выплату можно будет направить на покрытие расходов на платные услуги
дошкольного образования ребенка.