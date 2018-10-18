Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.

Нижняяпалата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла вокончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачисертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы ВячеславаВолодина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.соответствии с нормативно-правовым актом, срок принятия решения овыдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращается вдва раза – с месяца до 15 дней с даты приема заявления.Такиерешения принимаются органами Пенсионного фонда России, они также могутпроверять достоверность предоставленных сведений. Благодаря принятомудепутатами законопроекту, срок таких проверок сокращается с 14 до пятидней.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая законодателямиинициатива особенно важна для нуждающихся семей и родителей, которыевоспитывают детей-инвалидов. "Теперь такие семьи смогут быстрее оформитьполучение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка сограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", -подчеркнул спикер.целом, уверен председатель нижней палаты, одобренный законопроектповысит оперативность и доступность программы материнского капитала дляграждан. По словам Володина, инициированные президентом ВладимиромПутиным демографические программы доказали свою эффективность.свою очередь, первый зампред думского комитета по вопросам семьи,женщин и детей Ольга Окунева отметила, что сокращение сроков выдачипозволит семьям раньше обращаться за государственной поддержкой."Надеемся, что принятие этого закона позволит семьям своевременнопользоваться мерами социальной поддержки и сократить бюрократическиепроцедуры", – сказала парламентарий.Материнскийкапитал выплачивается с 2007 года. Его размер в 2018 году составляет 453 тысячирублей. В прошлом году Госдума президентскую инициативу опродлении программы материнского капитала до конца 2021 года.Нормативно-правовойакт вводит дополнительные возможности по его использованию. Теперьвыплату можно будет направить на покрытие расходов на платные услугидошкольного образования ребенка.