Завуч керченского колледжа и ее дочь-учительница погибли в массовой бойне, учиненной студентом. Глава семьи Баклановых спасся – во время стрельбы он находился в подсобке.

Завуч керченского колледжа и ее дочь-учительница погибли вмассовой бойне, учиненной студентом. Глава семьи Баклановых спасся – во времястрельбы он находился в подсобке.О судьбе сотрудников колледжа стало известно из первогоинтервью директора Керченского политехнического колледжа Ольги Гребенниковой."Если бы осталась, наверное, была бы трупом, потому что Настьку мою убилинасмерть, ее мать убили насмерть…", – плакала директор. Гребенникова в тотдень уехала подписывать документы, это спасло ей жизнь.Анастасия и ее мать, о которых говорила директор – этосотрудники колледжа Баклановы. Завуч Светлана Бакланова вела уроки математики, проработалав колледже 26 лет. Ученики знали ее как строгого, но справедливого педагога.Завуч могла уйти на пенсию два года назад, но решила еще поработать.Ее дочь Анастасия преподавала обществознание. 1 ноября ей исполнилосьбы 27 лет. Мать и дочь погибли от рук керченского стрелка 17 октября. Главасемьи Баклановых работал в этом же колледже. В момент трагедии он находился вподсобном помещении – это спасло ему жизнь. Сейчас с мужчиной работаютпсихологи: он второй день в шоке, не может поверить в гибель жены и дочери,пишетНапомним, студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу в здании из помпового ружья 12 калибра. По некоторым данным, при нем было не менее 10 самодельных бомб. Одно из взрывных устройств сработало в столовой колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.Произошедшее в Керчи уже признали самым массовым убийством в учебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. В результате нападения на политехнический колледж 17 октября погибли 16 студентов и пятеро взрослых, более 50 человек пострадали.