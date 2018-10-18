Выясняются новые шокирующие подробности о Владиславе Рослякове, виновным в бойне в керченском колледже, в результате которой, по последним данным, погибли 20 человек. Бывшие соседи преступника утверждают, что жестокость он проявлял с раннего детства.

Выясняются новые шокирующие подробности о Владиславе Рослякове,виновным в, в результате которой, попоследним данным, погибли 20 человек. Бывшие соседи преступника утверждают, чтожестокость он проявлял с раннего детства.Пословам женщины, которая жила рядом с домом, где снимали квартируРосляков и его мать, проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил,душил их веревками. Мы его все время гоняли", – приводит слова соседкистрелка портал "Керчь инфо".Стоитотметить, что семью молодого человека трудного назвать благополучной. Вдетстве он жил в доме своего отца вместе с бабушкой и дедушкой. Околопяти лет назад родители развелись, и вместе с матерью он переехал вдругую квартиру.Напомним,в результате взрыва в Керчи, по предварительным данным, погибли 20человек. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в больницахостаются 44 пострадавших. Часть из них в тяжелом состоянии. Медикиделают все возможное для спасения их жизней.Сообщенияо том, что начали поступать 17 октября послеполудня. Первой версией случившегося был взрыв газового баллона. Затемприоритетной стала версия террористического акта. Сообщилось о попыткезахвата заложников и стрельбе.Затемвыяснилось, что нападавшим был студент четвертого курса колледжаВладислав Росляков – студент учебного заведения. Его тело обнаружили вбиблиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал делона статью об убийстве двух и более лиц.