Выясняются новые шокирующие подробности о Владиславе Рослякове,
виновным в бойне в керченском колледже, в результате которой, по
последним данным, погибли 20 человек. Бывшие соседи преступника утверждают, что
жестокость он проявлял с раннего детства.
Выясняются новые шокирующие подробности о Владиславе Рослякове,
виновным в, в результате которой, по
последним данным, погибли 20 человек. Бывшие соседи преступника утверждают, что
жестокость он проявлял с раннего детства.
По
словам женщины, которая жила рядом с домом, где снимали квартиру
Росляков и его мать, проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил,
душил их веревками. Мы его все время гоняли", – приводит слова соседки
стрелка портал "Керчь инфо".
Стоит
отметить, что семью молодого человека трудного назвать благополучной. В
детстве он жил в доме своего отца вместе с бабушкой и дедушкой. Около
пяти лет назад родители развелись, и вместе с матерью он переехал в
другую квартиру.
Напомним,
в результате взрыва в Керчи, по предварительным данным, погибли 20
человек. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в больницах
остаются 44 пострадавших. Часть из них в тяжелом состоянии. Медики
делают все возможное для спасения их жизней.
Сообщения
о том, что начали поступать 17 октября после
полудня. Первой версией случившегося был взрыв газового баллона. Затем
приоритетной стала версия террористического акта. Сообщилось о попытке
захвата заложников и стрельбе.
Затем
выяснилось, что нападавшим был студент четвертого курса колледжа
Владислав Росляков – студент учебного заведения. Его тело обнаружили в
библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело
на статью об убийстве двух и более лиц.