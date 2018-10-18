Единая
Россия взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новым
губернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом
заявил глава регионального отделения ЕР, руководитель областного
парламента Владимир Киселев.
"Единая
Россия" взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новым
губернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом
заявил глава регионального отделения "ЕР", руководитель областного
парламента Владимир Киселев.
На
заседании Заксобрания Владимирской области Киселев вручил новому главе
региона "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.
"В ходе
встреч депутатов Госдумы с жителями региона от последних поступило
большое количество жалоб и предложений, которые отражают проблематику
всей Владимирской области и ее муниципалитетов", – сказал единоросс. По
его словам, партийцы проконтролируют работу главы региона по решению
изложенных в наказах проблем.
Говоря
о конкретных предложениях владимирцев, Киселев отметил, что большая
их часть касается развития социальной сферы: разработки системы льгот
и доплат для граждан пенсионного возраста аналогичной той, которая
существует в Москве и Московской области, выделения многодетным женщинам
земельного участка и многого другого.
Кроме
того, рассказал глава областного парламента, от людей поступают
вопросы и предложения по медицинской сфере, в том числе относительно
нехватки узконаправленных специалистов, оттоку кадров в крупные города,
низкой заработной платы и прочего.
Говоря
о жалобах, поступивших из районов, Киселев отметил, что многие из них
касаются расселения аварийного жилья и нехватки рабочих мест. "А также
недостаточной газификации, утилизации твердых бытовых отходов,
благоустройства, открытия фельдшерско-акушерских пунктов,
неудовлетворительного состояния дорог", – сказал единоросс. Он отметил,
что жалобы поступали от жителей Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов субъекта Федерации.
Единый
день голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали
высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных
собраний. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей.