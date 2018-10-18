Единая Россия взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новым губернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом заявил глава регионального отделения ЕР, руководитель областного парламента Владимир Киселев.

"ЕдинаяРоссия" взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новымгубернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этомзаявил глава регионального отделения "ЕР", руководитель областногопарламента Владимир Киселев.Назаседании Заксобрания Владимирской области Киселев вручил новому главерегиона "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей."В ходевстреч депутатов Госдумы с жителями региона от последних поступилобольшое количество жалоб и предложений, которые отражают проблематикувсей Владимирской области и ее муниципалитетов", – сказал единоросс. Поего словам, партийцы проконтролируют работу главы региона по решениюизложенных в наказах проблем.Говоряо конкретных предложениях владимирцев, Киселев отметил, что большаяих часть касается развития социальной сферы: разработки системы льготи доплат для граждан пенсионного возраста аналогичной той, котораясуществует в Москве и Московской области, выделения многодетным женщинамземельного участка и многого другого.Крометого, рассказал глава областного парламента, от людей поступаютвопросы и предложения по медицинской сфере, в том числе относительнонехватки узконаправленных специалистов, оттоку кадров в крупные города,низкой заработной платы и прочего.Говоряо жалобах, поступивших из районов, Киселев отметил, что многие из нихкасаются расселения аварийного жилья и нехватки рабочих мест. "А такженедостаточной газификации, утилизации твердых бытовых отходов,благоустройства, открытия фельдшерско-акушерских пунктов,неудовлетворительного состояния дорог", – сказал единоросс. Он отметил,что жалобы поступали от жителей Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов субъекта Федерации.Единыйдень голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбираливысших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательныхсобраний. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей.