Филиал Всероссийского государственного института кинематографии в Сергиевом Посаде эвакуировали из-за поступившего сообщения о бомбе.

Филиал Всероссийского государственного института кинематографии в Сергиевом Посаде эвакуировали из-за поступившего сообщения о бомбе, сообщил местный телеканал "ТВР 24".По одной из версий, которую озвучил первым оказавшийся на месте издатель "Альтернативной газеты" Андрей Трофимов, один из студентов принес на занятия гранату. Информации о том, боевая она или учебная, стражи порядка не дают."Только что проезжали... Выглядит жутковато, особенно в связи со вчерашними событиями", — сообщила местная жительница.Всех людей из здания на улице Красной Армии эвакуировали, перекрыт тротуар и все подходы к филиалу ВГИКа. На место вызваны взрывотехники.Позже представители администрации Сергиево-Посадского района уточнили, что причиной эвакуации стал звонок с предупреждением о находящей в здании осколочной гранате. Прибывшие кинологи не нашли ничего подозрительного в помещении, после чего оцепление было снято. Теперь полицейские ищут телефонного террориста, представившегося майором МЧС Фроловым.