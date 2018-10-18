Трагедия, произошедшая 17 мая в Крыму, заставила застыть в немом ужасе и негодовании всю страну. Отреагировали на взрыв в Керчи и представители отечественного шоу-бизнеса.

Трагедия, произошедшая 17 мая в Крыму, заставила застыть в немом ужасе и негодовании всю страну. Отреагировали на взрыв в Керчи и представители отечественного шоу-бизнеса.Соцсети поддержали семьи погибших и постадавших хэштегом #керчьмыстобой. Не остался в стороне от трагении и Максим Галкин. На своей странице в Instagram артист опубликовал подряд два поста, посвященных взрыву и стрельбе в Керчи, которые устроил студент политехнического колледжа Владислав Росляков."Самые искренние соболезнования семьям погибших 🙏🏻 Душой с вами!", – написал Максим. А через некоторое время появилось новое сообщение-рассуждение, полное возмущения самой возможностью в нашей стране подобных страшных инцидентов. Галкин отметил, что еще лет двадцать назад они были исключительно американскимявлением. Юморист отметил два важных аспекта, которыемогут снизить вероятность повторения таких трагедий, как"Первое – это разработкаметодичек для преподавателей, в которых будут четкиеинструкции и советы, как распознавать подростков, склонных к насилию... Второй важный аспект: этоСМИ... Масс-медиа в таких случаях работают как детонаторы следующих случаев.Самое страшное, что широкое освещение личности нападавшего в телевизоре, печатии интернете, героизирует его в глазах потенциальных подражателей со сходнойпсихикой", – взорвался от негодования Галкин. Он считает, что чем четче и проще медиасформулируют мотивы и причины зверства, в частности,, тем скорее найдется подражатель."На мой взгляд надо говоритьо трагедии, о явлении в целом, но не копаться публично в стрелке, чтобы неделать его хоть и анти-, но героем этой истории", – уверен Максим. Артист констатировал, что "злодеи тоже нынче модельдля поведения".Высказались о бойне в Керчи и другие знаменитости. Среди них: Анастасия Волочкова, Андрей Мерзликин, КристинаОрбакайте и многие другие. "Слезы на глазах и ком в горле... Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии", – пожелалателеведущая Юлия Барановская. "Всем семьям мои глубочайшие соболезнования! Полная растерянность, дикая боль… Господи, дай сил близким", – поддержала Керчь Полина Гагарина.Напомним, Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.Как писали Dni.Ru, днем 17 октября в керченском колледже устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство 18-летний Владислав Росляков. По официальным данным, от бойни в Керчи погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Изначально рассматривались версии взрыва бытового газа и теракта, но позже стало ясно, что это не так.