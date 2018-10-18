От певца и шоумена такого поступка не ожидали. Но тем сильнее будет общественный резонанс!

От певца и шоумена такого поступка не ожидали. Но тем сильнее будет общественный резонанс!Премия "Высшая лига", которую каждый год вручает "Новое радио", считается у музыкантов очень престижной, несмотря на молодость. В прошлом году, например, обладателями "Золотых сирен" – главной награды – стали LOBODA, Ани Лорак, Диана Арбенина и Макс Барских, а Ольга Бузова даже согласилась завершить сольную карьеру и больше не петь, правда, при условии, что тоже получит статуэтку.Третья церемония обещать быть еще более захватывающей. Об этом можно судить даже по промо-ролику, который появился в Сети. На нем шоумен и актер Вадим Галыгин вместе с певцом Джиганом предстали в образе уличных зазывал – c громкоговорителями и растяжками на груди. Они так вжились в роль, что словно всю жизнь работали на улице!Снимали рекламный ролик в самом центре Москвы, недалеко от офиса "Нового радио", практически без дублей. И, как говорят, для простых людей появление звезд на улице, да еще и с таким странным занятием, стало неожиданность. Народ, не веря своим глазам, доставал телефоны и снимал это чудо. Не ужели не двойники? Не каждый же день увидишь звезд так близко, да еще и с мегафоном в руке!Напомним, что помимо Джигана и Вадима Галыгина, в "Высшей лиге-2018" участвуют Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Елена Темникова, "РукиВверх!" и многие другие исполнители. Уже сегодня они шьют наряды для красной дорожки, потому что перед сотнями камер надо предстать при полном параде. Ролики с их участием, видимо, тоже скорой появятся.