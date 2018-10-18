Столичное Управление ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы выделили 92 места концентрации ДТП и магистрали, где происходит больше всего дорожных аварий...

Столичное Управление ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы выделили 92 места концентрации ДТП и магистрали, где происходит больше всего дорожных аварий. Их определяли по итогам анализа статистики аварийности за 9 месяцев 2018 года, и теперь пользователи навигаторов смогут видеть push-уведомления об аварийно-опасных участках.В список наиболее аварийно-опасных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе-Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала года там произошло порядка 1150 дорожно-транспортных происшествий, основной причиной которых стало превышение скорости и несоблюдение дистанции. Большинства аварий можно было избежать, если бы водители соблюдали Правила дорожного движения.Транспортным комплексом совместно с ГИБДД ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков. Для повышения безопасности применяются такие меры, как установка комплексов фотовидеофиксации, строительство и реконструкция светофоров, пересмотр схемы организации дорожного движения на перегруженных участках, изменение скоростного режима, установка дополнительных знаков и строительство новых участков дорог. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на территории столицы, также проводится работа по приближению постов дорожно-патрульной службы к местам концентрации дорожных происшествий. Благодаря совместной работе количество погибших в ДТП с начала года сократилось на 4,9%, а количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Правительством Москвы проводится целенаправленная работа по повышению безопасности дорожного движения, тем не менее причиной аварий с пострадавшими по-прежнему является несоблюдение Правил дорожного движения. Более 40% ДТП случаются с водителями, зарегистрированными не на территории Москвы. Наиболее распространённая причина — превышение скорости. По данным Госавтоинспекции Москвы, более 90 злостных нарушителей задержаны в Москве за полгода при помощи системы «Пит-стоп». Так, в апреле-сентябре 2018 года инспекторы ГИБДД составили 93 административных материала за превышение скоростного режима до 80 км/ч.Стоит добавить, что количество дорожных происшествий по вине водителей, находящизся в нетрезвом состоянии, за 9 месяцев 2018 года сократилось на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.Столичная ГИБДД и ЦОДД Правительства Москвы настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать требования относительно скоростного режима, дистанции, избегать резких манёвров, а также быть более внимательными.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81Справочно: аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.Перечень аварийно-опасных участков, сформировавшихся по итогам 9 месяцев 2018 года:1-я Магистральная ул., д.18 – 4-я Магистральная ул.;3-й квартал Капотни, д.12;4-й Новомихайловский пр., д.15 – Черепановых пр.;а/д "Подольск -А-101 Москва-Рославль", км 11 300;а/д М-9 "Балтия", 20 км (в направлении центра);Азовская ул. - Болотниковская ул.;Алтуфьевское ш., д.93 "А";Багратионовский пр., д.12;Балаклавский пр-кт – Чертановская ул.;Балаклавский пр-кт, д.7А;Барышиха ул., д.12;Башиловаская ул. – 1-ая Квесисская ул.;Бесединское ш. – Братеевская ул.;Боровское ш. д.27;Боровское ш., д.36;Братеевская ул. – Ключева ул.;Бутырская ул., д.46;Варшавское ш. д.99 А, стр.1 – ул. Дорожная;Варшавское ш., д.16 (в область);Варшавское ш., д.47, к.1;Варшавское ш., д.5 – Новоданиловский пр-д;Воздвиженка ул., д.9;Волгоградский пр-кт, вл.1,стр.11 по ул. Шоссейная;Волгоградский пр-кт, д.32, к.11;Волжский б-р, д.51А;Волоколамское ш. – Походный пр.;Волоколамское ш., д.139;Волоколамское ш., д.32;Воронежская ул. – Ясеневая ул.;д. Шарапово, Придорожная ул., д.1;Дмитровское ш., д.85 (XL) – Коровинское ш.;Зацепский Вал ул., д. 5;Зеленый пр-кт – Перовская ул. – Плеханова ул.;Земляной Вал ул., д.24/30, стр.1А;Знаменка ул., д.19;Ижорская ул. д. 8 – Бусиновский пр.;Каширское ш. (дублер) – Шипиловская ул.;Каширское ш., д.64, к.1;Кировоградская ул., д.13, д.24;Коровинское ш., д.3, д.5 – Селигерская ул.;Косинское ш. – Лухмановская ул. – Красковская ул.;Косинское ш. – Салтыковская ул.;Крымский Вал ул., д.9, стр.45 (внутренняя сторона);Кутузовский пр-кт, 9 км, (ст.м. «Славянский бульвар»);Кутузовский пр-кт, вл.72;Куусинена ул. д. 11;Ленинский пр-кт, д. 45А;Ленинский пр-кт., д.78-83;Ленинский пр-кт, д.79;Ленинский пр-т, д.д. 60, 61, 62, 63;Липецкая ул., д.52А;Ломоносовский пр-кт, д.27;Маршала Захарова ул., д.16;Мира пр-кт, д.109 (дублер);Мира пр-кт, д.222, стр.4;Мичуринский пр-кт - Ломоносовский пр-кт;Мичуринский пр-кт - ул. Никулинская;МКАД 21.4-21.6 км (внешняя сторона);МКАД 3.8-4.0 км (внутренняя сторона);МКАД 31.4-31.6 км (внешняя сторона);МКАД 89.8-90.0 км (внешняя сторона);Мусы Джалиля ул. – Задонский пр. – Ореховый пр.;Новый Арбат, ул., д.31/12;Одесская ул., д.3;Панфиловсий пр-кт – Генерала Алексеева пр-кт;Панфиловский пр-кт – Гоголя ул.;Подрезковская 2-ая ул., д.14, стр.2;Профсоюзная ул. д.144 стр.1;Профсоюзная ул., д. 138;Профсоюзная ул., д. 41А по ул. Ген. Тюленева;Профсоюзная ул. – Островитянова ул.;Рязанский пр-кт, д.103А;Рязанский пр-кт, д.18;Свободный пр-кт 21/2, стр.1 – Сапёрный пр-д – 5-й пр-кт Новогиреева;Свободы ул., д.38;Северодвинская ул., вл.20;Сельскохозяйственная ул., д. 17;Серпуховская застава, пл.;Сущевский Вал ул., д. 24;Сходненская ул., д.8;Таллинская ул., д.32;Ткацкая ул. – Вельяминовская ул.;Трикотажный пр., д.3;Фабрициуса ул. – Сходненская ул.;Шереметьевская ул., д.6;Шипиловская ул. - Борисовский пр.;Широкая ул., д. 8;Щелковское ш. – Монтажная ул. – Щелковский пр.;Энтузиастов ш., д.31 – МОЖД;Энтузиастов ш., д.40 – Будённого пр-кт;Энтузиастов ш. – 2-ая Владимирская ул.;Ярцевская ул., д.29, к.4;