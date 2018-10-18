Мужчина объехал неустановленное транспортное средство, остановившееся перед нерегулируемым пешеходным переходом, и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в мае 2018 г. на Осташковской улице.Как было установлено, 17 мая 2018 г. водитель автомобиля «ХОBО» следовал по проезжей части Осташковской улице. В районе дома № 28 мужчина объехал неустановленное транспортное средство, остановившееся перед нерегулируемым пешеходным переходом, и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Мицубиси». В результате происшествия водитель автомобиля «Мицубиси» от полученных повреждений скончался на месте ДТП.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по г. Москве8-499-978-04-53