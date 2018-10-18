Инициативу сместить основателя и главного исполнительного директора Facebook Inc. Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров поддержали некоторые инвестиционные фонды, владеющие долями компании

Таким образом они одобрили предложение, выдвинутое другими инвесторами в июне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal 17 октября.В настоящий момент предложение получило одобрение казначейства Род-Айленда, Иллинойса, Пенсильвании и ревизора городского пенсионного фонда Нью-Йорка Скотта Стрингера. Предложение будет вынесено на голосование в мае 2019 года.В самой корпорации от комментариев отказались, уточняет РБК.Как отмечает издание, шансы лишить Цукерберга поста невелики, так как ему принадлежит большинство голосов, но инициатива отражает мнение большинства инвесторов о том, что основателю соцсети нужна помощь в управлении компанией. Сейчас он управляет Facebook Inc. единолично и не учитывает мнения инвесторов.