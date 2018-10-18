Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания успешно справилась задачей по импортозамещению. Благодаря этому посетители Макдоналдс теперь могут покупать качественный товар по доступной цене.

Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания успешно справилась задачей по импортозамещению. Благодаря этому посетители"Макдоналдс" теперь могут покупать качественный товар по доступной цене.Первый шаг вэтом направлении был сделан еще 28 лет назад: "Макдоналдс" проделал огромную работапо созданию и развитию локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственнойи другой продукции, отвечающей мировым стандартам.Сегодня около98% продукции "Макдоналдс" в России поставляют отечественные поставщики – этоболее 160 компаний, флагманов российского агропромышленного комплекса.После того какв апреле этого года была локализована последняя из крупных категорий продуктов– картофель, гостям "Макдоналдс" была предложена новая возможность: приобрестиблюда в составе МакКомбо и сэкономить при этом до 30%. Эта опция была запущенав августе, она пользуется большой популярностью у посетителей ресторановбыстрого обслуживания.При этом компания,как и всегда, не отступает от стандартов качества и продолжает движение в этомнаправлении: полностью переоборудованы кухни и каждое блюдо готовится толькопод заказ, индивидуально для каждого гостя.Известно, что в среднем каждый сотый россиянинежедневно посещает "Макдоналдс". Предприятия всемирно известной сетиобщественного питания в России каждый день обслуживают более полутора миллионовчеловек.За 28 лет работы "Макдоналдс" вРоссии обслужил более 5 миллиардов гостей, то есть более половины населениявсего земного шара. При этом базовые принципы компанииостаются неизменными: качественный и безопасный продукт по доступной цене длягостей, которые всегда в центре внимания.Генеральныйдиректор "Макдоналдс" в России Марк Карена отметил, что в 2017 доля рынка компании выросла и в сегментепитания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания."Но еще болееважно для нас то, что "Макдоналдс" за 28 лет работы в России стал неотъемлемойчастью жизни миллионов людей. В непростых экономических условиях, когда нашигости особенно нуждаются в поддержке, мы берем на себя обязательствопредоставить каждому посетителю "Макдоналдс" в России высококачественныйпродукт и сервис мирового уровня по доступной цене, и будем рады использоватьвсе наши возможности для повышения качества жизни наших гостей", – сказал Карена.