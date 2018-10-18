Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания успешно справилась задачей по импортозамещению. Благодаря этому посетители
Макдоналдс теперь могут покупать качественный товар по доступной цене.
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания успешно справилась задачей по импортозамещению. Благодаря этому посетители
"Макдоналдс" теперь могут покупать качественный товар по доступной цене.
Первый шаг в
этом направлении был сделан еще 28 лет назад: "Макдоналдс" проделал огромную работа
по созданию и развитию локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной
и другой продукции, отвечающей мировым стандартам.
Сегодня около
98% продукции "Макдоналдс" в России поставляют отечественные поставщики – это
более 160 компаний, флагманов российского агропромышленного комплекса.
После того как
в апреле этого года была локализована последняя из крупных категорий продуктов
– картофель, гостям "Макдоналдс" была предложена новая возможность: приобрести
блюда в составе МакКомбо и сэкономить при этом до 30%. Эта опция была запущена
в августе, она пользуется большой популярностью у посетителей ресторанов
быстрого обслуживания.
При этом компания,
как и всегда, не отступает от стандартов качества и продолжает движение в этом
направлении: полностью переоборудованы кухни и каждое блюдо готовится только
под заказ, индивидуально для каждого гостя.
Известно, что в среднем каждый сотый россиянин
ежедневно посещает "Макдоналдс". Предприятия всемирно известной сети
общественного питания в России каждый день обслуживают более полутора миллионов
человек.
За 28 лет работы "Макдоналдс" в
России обслужил более 5 миллиардов гостей, то есть более половины населения
всего земного шара. При этом базовые принципы компании
остаются неизменными: качественный и безопасный продукт по доступной цене для
гостей, которые всегда в центре внимания.
Генеральный
директор "Макдоналдс" в России Марк Карена отметил, что в 2017 доля рынка компании выросла и в сегменте
питания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания.
"Но еще более
важно для нас то, что "Макдоналдс" за 28 лет работы в России стал неотъемлемой
частью жизни миллионов людей. В непростых экономических условиях, когда наши
гости особенно нуждаются в поддержке, мы берем на себя обязательство
предоставить каждому посетителю "Макдоналдс" в России высококачественный
продукт и сервис мирового уровня по доступной цене, и будем рады использовать
все наши возможности для повышения качества жизни наших гостей", – сказал Карена.