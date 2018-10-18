Владислава Рослякова похоронят не раньше, чем через две недели.
За это время следователи проведут все необходимые экспертизы.
Владислава Рослякова похоронят не раньше, чем через две недели.
За это время следователи проведут все необходимые экспертизы.
Керченского стрелка похоронят подальше от его жертв.
Рослякову приготовили могилу в секторе для безродных местного кладбища,
передает телеграм-канал Mash.
Однако специалистам нужно время – около двух недель – чтобы проверить тело тело
убийцы на содержание алкоголя или наркотиков.
Тем временем 10 пострадавших в результате нападения на
керченский политехнический колледж прибыли в Москву. Их доставили спецбортами,
которые оборудованы медицинскими модулями. Как рассказала министр
здравоохранения России Вероника Скворцова, состояние у всех стабильное, полет
из Симферополя раненые перенесли нормально.
Две самые тяжелые пациентки вертолетами доставлены в
институт неотложной детской хирургии и травматологии. Остальные поехали
автомобильными бригадами. В медучреждениях столицы всем пострадавшим окажут
необходимую помощь, пишет "Российская газета".
Произошедшее в Керчи уже признали самым массовым убийством в
учебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. В результате
нападения на политехнический колледж 17 октября погибли 16 студентов и пятеро
взрослых, более 50 человек пострадали.
Нападавший – студент четвертого курса Владислав Росляков —
открыл стрельбу в здании из помпового ружья 12 калибра. По некоторым данным, при
нем было не менее 10 самодельных бомб. Одно из взрывных устройств сработало в
столовой колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.