Владислава Рослякова похоронят не раньше, чем через две недели. За это время следователи проведут все необходимые экспертизы.

Владислава Рослякова похоронят не раньше, чем через две недели.За это время следователи проведут все необходимые экспертизы.Керченского стрелка похоронят подальше от его жертв.Рослякову приготовили могилу в секторе для безродных местного кладбища,передает телеграм-канал Mash.Однако специалистам нужно время – около двух недель – чтобы проверить тело телоубийцы на содержание алкоголя или наркотиков.Тем временем 10 пострадавших в результате нападения накерченский политехнический колледж прибыли в Москву. Их доставили спецбортами,которые оборудованы медицинскими модулями. Как рассказала министрздравоохранения России Вероника Скворцова, состояние у всех стабильное, полетиз Симферополя раненые перенесли нормально.Две самые тяжелые пациентки вертолетами доставлены винститут неотложной детской хирургии и травматологии. Остальные поехалиавтомобильными бригадами. В медучреждениях столицы всем пострадавшим окажутнеобходимую помощь, пишет "Российская газета".Произошедшее в Керчи уже признали самым массовым убийством вучебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. В результатенападения на политехнический колледж 17 октября погибли 16 студентов и пятеровзрослых, более 50 человек пострадали.Нападавший – студент четвертого курса Владислав Росляков —открыл стрельбу в здании из помпового ружья 12 калибра. По некоторым данным, принем было не менее 10 самодельных бомб. Одно из взрывных устройств сработало встоловой колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.