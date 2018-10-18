Общий объем сборов компании составил 23,6 млрд рублей

Общий объем сборов компании составил 23,6 млрд рублейЗа девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 23,6 млрд рублей, что на 72% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 20,3 млрд рублей (прирост – 64%), по накопительному (НСЖ) – 3,3 млрд рублей (рост – в 2,4 раза).Общее количество заключенных договоров за отчетный период достигло 60 тысяч – в 2,2 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. На НСЖ пришлось 82% договоров, на ИСЖ – 18%.Объем выплат составил 2,7 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал:«Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей. Дополнительным механизмом контроля за качеством продаж наших продуктов служат приветственные звонки, которые мы делаем в течение нескольких дней после заключения сделки с клиентом».