На странице в Instagram телеведущего появилось позитивное, жизнеутверждающее фото. В кадре – улыбающийся коллега телеведущего.

На странице в Instagram телеведущего появилось позитивное, жизнеутверждающее фото. В кадре – улыбающийся коллега телеведущего.На снимке позируют Андрей Малахов с супругой Натальей и мамой Бориса Корчевникова Ириной Леонидовной. Женщины сдержанно улыбаются в камеру, а радостнее всех выглядит ведущий.Казалось бы, в милом фото нет ничего необычного, и оно не привлекло бы к себе особенного внимания, если бы не то, что опубликовано оно в день бойни в керченском колледже. Всеообщее горе заставило большинство наших соотечественников проникнуться скорбью и воздержаться от проявлений веселья хотя бы публично, в социальных сетях.В Крыму объявлен трехдневный траур. И многие российские телеканалы, даже без объявления федерального траура, меняют свою сетку вещания. Проявлять ли солидарность – личный выбор каждого, и никто не в праве никого осуждать. Однако на фоне трагедии счастливое лицо телеведущего выглядит немного странно.Отметим, что между Корчевниковым и Малаховым давно идет негласноесоревнование: кто ведет шоу лучше? На первый взгляд, ведущие нормально общаются, нообщественность вечно ищет подвоха в их словах и поступках по отношению друг к другу. Можно предположить, что публикация снимка Борисом – тонкий укол коллеге.Как писали Dni.Ru, днем 17 октября в керченском колледже устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство 18-летний Владислав Росляков. По официальным данным, в бойне погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Изначально рассматривались версии взрыва бытового газа и теракта, но позже стало ясно, что это не так.