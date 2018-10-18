Гибель на пожаре. Четыре человека сгорели, в том числе 5-летний малыш. Пожар случился в первом часу ночи в деревне Максимовка Меленковского района. Загорелся одноэтажным деревянный дом с печным отоплением. В нём находились мама с ребёнком, бабушка и её брат. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 13 минут, но спасти жильцов не удалось. Предварительная причина - неосторожное курение кого-то из взрослых. И хоть Следком возбудил уголовное дело, наказывать здесь некого. Больше всего огорчает, что из-за беспечного поведения взрослых погиб 5-летний ребёнок. И это далеко не первый подобный трагический случай.

Гибель на пожаре. Четыре человека сгорели, в том числе 5-летний малыш. Пожар случился в первом часу ночи в деревне Максимовка Меленковского района. Загорелся одноэтажным деревянный дом с печным отоплением. В нём находились мама с ребёнком, бабушка и её брат. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 13 минут, но спасти жильцов не удалось. Предварительная причина - неосторожное курение кого-то из взрослых. И хоть Следком возбудил уголовное дело, наказыватьздесь некого. Больше всего огорчает, что из-за беспечного поведения взрослых погиб 5-летний ребёнок. И это далеко не первый подобный трагический случай.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СУ СК: "В этом году мы потеряли 9 маленьких детей, погибших в результате пожара. И во всех случаях практически устанавливаются одни и те же обстоятельства, когда или дом снабжён непригодной электропроводкой, или опасными бытовыми электрическими приборами. Либо это незавершённый ремонт, и люди проживают в опасных условиях. Ну разве можно вот такое количество детей терять вот при таких обстоятельствах?"