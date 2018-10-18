Мы встретились с новым директором департамента лесного хозяйства Иваном Петуховым и получили ответы на вопросы, которые касаются каждого из нас.

Мы встретились с новым директором департамента лесного хозяйства Иваном Петуховым и получили ответы на вопросы, которые касаются каждого из нас.Владимирская земля издревле славилась не только плодородными землями Ополья, но и щедрыми лесами.Первое знакомствоИ сейчас лес не потерял своего значения. Он по-прежнему источник богатых и, самое главное, возобновляемых ресурсов. Его защита - важное направление региональной политики.Мы встретились с новым директором департамента лесного хозяйства Иваном Петуховым и получили ответы на вопросы, которые касаются каждого из нас.«Иван Сергеевич, расскажите немного о себе».«Я родился в республике Карелия в 1984 году. Закончил исторический факультет Петрозаводского государственного университета, специализировался на истории скандинавских стран, а также государственную Полярную академию г. Санкт-Петербурга, по направлению «Управление природопользования и экологии». Служил в армии, после демобилизации получил предложение работать в Министерстве лесного комплекса республики Карелия. На «малой родине» отработал 4 года. Затем трудился в Петербурге в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области, был замдиректора Ленобл­леса, а потом прошёл конкурс и стал директором Регионального агентства природопользования и охраны окружающей среды.С 2014 года стал работать в Москве в Рослесхозе. Был помощником заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, потом возглавил управление делами Рослесхоза, где проработал до конца 2017 года. Далее работал в Рослесресурсе, а с 3 сентября нынешнего года назначен директором департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области».«Как вы оцениваете состояние лесного хозяйства области?»«Первое, с чем столкнулся на новой должности, это лесные пожары. Назначение на должность совпало с крупным лесным пожаром в Костеревском лесничестве Министерства обороны РФ. Потом произошло возгорание в Курловском лесничестве. Там мы достаточно оперативно сработали, не допустили распространения лесного пожара на большие площади.Кроме этого, удалось посмотреть на областные лесничества, познакомиться с директорами, ведь они - первое звено непосредственного управления в сфере лесного хозяйства. Условия труда, мягко говоря, удивили. Здания контор лесничеств находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Этот вопрос нужно решать на уровне администрации области. Необходимо работать с муниципалитетами, чтобы обеспечить нормальные условия труда. Несмотря на то, что лесная профессия считается очень архаичной, но мы живём в XXI веке, и когда в здании нет горячей воды, а «удобства» находятся на улице, то я не считаю это приемлемым ни для какой профессии.Понял, что руководящий состав лесничеств - достаточно профессиональный. Хотя есть, конечно, спорные моменты, и они уже хорошо известны жителям области. Я имею в виду проверку Генпрокуратуры по Селивановскому лесничеству, результаты которой освещались в СМИ. С этим вопросом мы разбираемся, ситуация мне понятна. Как с ней бороться, у меня есть понимание.Тушить пожары - это, конечно, задача сотрудников, но и техника здесь играет очень важную роль. В этом году закупили 54 единицы лесо-патрульной техники, это очень серьёзное подспорье. И в дальнейшем парк техники будем обновлять за счёт бюджетов всех уровней».Огонь и деньги«А как оцениваете систему управления?»«Департамент, лесничества и подведомственные организации - рабочая система. Авиабазу сохранили, авиамониторинг осуществляется. Всё это не без проблем, но, например, на моей малой родине - Карелии, где я начинал свою трудовую деятельность, из-за серьёзных финансовых проблем авиабазы теперь не существует.Ещё я считаю большим плюсом то, что Муромцевский лесотехнический техникум - учебное заведение, подведомственное именно департаменту лесного хозяйства. В преддверии Дня учителя побывал там, посмотрел учебные и административные корпуса, познакомился с преподавательским составом. Есть планы на то, как повысить привлекательность профессии, как создать условия, чтобы выпускники этого техникума трудоустраивались на территории области и именно в сфере лесного хозяйства».«Какие направления работы департамента вы считаете наиболее перспективными сейчас и в ближайшее время?»«Охрана лесов от пожаров - первая тема, с которой я столкнулся. От её реализации зависят спокойствие граждан, их безопасность. Поскольку область густонаселённая, лесные пожары - очень социально-чувствительная тема. Поэтому самое главное - быстро реагировать, быстро тушить, не допускать негативных ситуаций.У нас есть региональная диспетчерская служба (РДС) на базе Владимирской авиабазы. Туда стекается вся информация и от наземных служб, и от авиационных. Дал поручение, чтобы в следующем пожароопасном сезоне РДС была переведена из авиабазы в другое учреждение, которое непосредственно отвечает за тушение лесных пожаров - ГАУ «Владлесхоз». Всё будет в одном центре, и вся информация станет стекаться в одно место.Вторая тема - это деньги. Идет формирование бюджета на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов. Мы не только тратим деньги, но и обеспечиваем наполнение консолидированного бюджета. Это поступления от арендной платы за использование лесов, это все договоры купли-продажи, это все штрафы, которые мы налагаем в рамках государственного лесного контроля и надзора.Конечно же, хочется сохранить и индексировать заработную плату лесничих, двигаться по пути развития материально-технической базы департамента и подведомственных учреждений.Следующий социально важный момент - существующая очередь жителей области на получение древесины для собственных нужд. Это и та древесина, что идёт на дрова, и та, из которой впоследствии строят дома. Про этот вопрос знаю и уже с ним разбираюсь. Лесничествам дали чёткие указания о том, чтобы договоры купли-продажи заключались только с самими заявителями. Никаких посредников и доверенностей, дабы избежать инцидентов, подобных Селивановскому.Вообще, лесное хозяйство - это непрерывный цикл, отдыхать у нас не приходится. Пожары начинаются в марте-апреле и продолжаются до октября-ноября, в зависимости от погодных условий. Параллельно у нас идут весенний и осенний лесо-культурные периоды, когда мы занимаемся лесовосстановлением. Сейчас федеральное правительство уделяет ему большое значение».В ответе за будущее«Можете рассказать об этом подробнее?»«Недавно Президент РФ подписал закон о компенсационном лесовосстановлении. То есть, если на территории области строят новую дорогу и вырубают лес, то пользователь обязан его восстановить: посадить столько же, сколько вырубили.Сейчас в области уже подбирают площади, которые мы будем резервировать, чтобы обеспечить выполнение компенсационного лесовосстановления. Это важный шаг: если мы некачественно восстановим утраченный лес, от этого пострадают будущие поколения.Лес - единственный возобновляемый природный ресурс. Его нужно рубить. Но очень разумно и бережно, задумываясь о будущем, о том, что достанется нашим детям. Если за лесом не ухаживать, то пропадают его экологические свойства. Ведь не стоит забывать, что у леса есть 3 основные функции: экологическая, экономическая и социальная. Экономическая - это всё, что связано с заготовкой древесины, добычей полезных ископаемых, рекреационной деятельностью, сбором ягод, грибов, лекарственных растений. Экологическая - это здоровая окружающая среда, чистый воздух. Лес эту функцию выполняет, но только в тех случаях, когда он здоровый, ухоженный, молодой. Социальная - прежде всего, отдых людей, их эстетические впечатления. Нужно помнить об этих «лесных возможностях», если ты работаешь в сфере управления лесным хозяйством. Однако любому «леснику» очень важно, чтобы остальные граждане исходили из тех же соображений».