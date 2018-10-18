В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. Обладатель Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз со счетом 4:3 победил Нью-Йорк Рейнджерс. Две шайбы забросил Александр Овечкин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:3 победил "Нью-Йорк Рейнджерс". Две шайбы забросил Александр Овечкин.Основное время завершилось вничью 3:3. Овечкин дважды выводил "Кэпиталз" вперед, но гости из Нью-Йорка оба раза сравнивали счет. Но на третьей минуте дополнительного периода Мэтт Нисканен после передачи Евгения Кузнецова забросил победную шайбу в ворота "Рейнджерс"."Монреаль Канадиенс" дома выиграл у "Сент-Луис Блюх" 3:2. У гостей голевую передачу отдал Владимир Тарасенко. "Калгари Флэймз" на своей площадке был сильнее "Бостон Брюинз" 5:2, а "Анахайм Дакс" победил "Нью-Йорк Айлендерс" 4:1.