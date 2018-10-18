Керченский
стрелок решил убить своих одногруппников из-за того, что они его оскорбляли и
унижали. Бывшая подруга Владислава Рослякова поделилась откровениями о своем
парне.
Керченский
стрелок решил убить своих одногруппников из-за того, что они его оскорбляли и
унижали. Бывшая подруга Владислава Рослякова поделилась откровениями о своем
парне.
Росляков хотел
отомстить друзьям, которые считали его не таким, как все. Его подруга
рассказала, что он часто ссорился с окружающими, потерял доверие к людям и интерес к жизни.
"Мне
жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь
самоубийством. Он был очень хорошим другом", – приводит слова девушки
РИА Новости. Она также рассказала, что Влад увлекался стрельбой и ему очень
нравилось оружие.
Подруга
убийцы ничего не знала о подготовке жуткой бойни. Между тем появилась
информация о том, что Росляков действовал не один. Этого не исключил глава
Крыма Сергей Аксенов, опираясь на данные следствия.
В
день трагедии у студента были с собой помповое ружье 12-го калибра, почти две
сотни патронов к нему и несколько самодельных взрывных устройств, начиненных
болтами и гвоздями.
От действий
стрелка на месте погибли 18 человек, более 50-ти получили ранения. Сегодня
число погибших увеличилось до 21 человека. Следственный комитет расследует
уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова
объявлен трехдневный траур.
На всех крымских дорогах выставлены дополнительные посты ДПС, которые
останавливают машины и проверяют водителей. А школы, детские сады и техникумы
охраняют люди с оружием – бойцы ОМОН и Росгвардии.