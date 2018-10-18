Керченский стрелок решил убить своих одногруппников из-за того, что они его оскорбляли и унижали. Бывшая подруга Владислава Рослякова поделилась откровениями о своем парне.

Керченскийстрелок решил убить своих одногруппников из-за того, что они его оскорбляли иунижали. Бывшая подруга Владислава Рослякова поделилась откровениями о своемпарне.Росляков хотелотомстить друзьям, которые считали его не таким, как все. Его подругарассказала, что он часто ссорился с окружающими, потерял доверие к людям и интерес к жизни."Мнежалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизньсамоубийством. Он был очень хорошим другом", – приводит слова девушкиРИА Новости. Она также рассказала, что Влад увлекался стрельбой и ему оченьнравилось оружие.Подругаубийцы ничего не знала о подготовке жуткой бойни. Между тем появиласьинформация о том, что Росляков действовал не один. Этого не исключил главаКрыма Сергей Аксенов, опираясь на данные следствия.день трагедии у студента были с собой помповое ружье 12-го калибра, почти двесотни патронов к нему и несколько самодельных взрывных устройств, начиненныхболтами и гвоздями.От действийстрелка на месте погибли 18 человек, более 50-ти получили ранения. Сегоднячисло погибших увеличилось до 21 человека. Следственный комитет расследуетуголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом".В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксеноваобъявлен трехдневный траур.На всех крымских дорогах выставлены дополнительные посты ДПС, которыеостанавливают машины и проверяют водителей. А школы, детские сады и техникумыохраняют люди с оружием – бойцы ОМОН и Росгвардии.