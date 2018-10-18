Андрей Малахов опубликовал видео, на котором певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками. В свою очередь, телеведущий закрылся от нее стулом.

Андрей Малахов опубликовал видео, на котором певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками. В свою очередь, телеведущий закрылся от нее стулом.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов поделился с многочисленными подписчиками свежей публикацией. "Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал короткое видео Малахов.На записи запечатлен телеведущий, сидящий за столом в компании популярного исполнителя, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. В этот момент к ним подсела Лолита Милявская, чьи руки украсили внушительные красные боксерские перчатки. "Привет, Андрей, как дела? Это тебе за Кококрина (Милявская внезапно вскочила и нанесла Малахову удар правой рукой. – Прим.ред.)! Это тебе за Мамаева! (певица, обогнув стол, накинулась на шоумена. – Прим.ред.) Сволочь! Мне все равно ничего не будет! Вали его стулом!" – крикнула Лолита, обращаясь, по видимому, к Стасу Костюшкину. В этот момент Андрей Малахов прикрылся стулом. "И тебе", – сказала Милявская, нанеся удар и певцу.Отметим, что видео было постановочным и, по всей видимости, относилось к предыдущей публикации Андрея Малахова. Она представляла собой анонс передачи, в которой прозвучало эксклюзивное интервью безутешной матери оскандалившегося футболиста Александра Кокорина Светланы. В нем женщина призналась, что стала самым несчастным человеком на свете, ивысказала мысль, что на самом деле ее мальчиков хотят опорочить.Подписчики оценили чувство юмора Малахова, Милявской и Костюшкина. "Ушатала", "Лолита как всегда, без эпатажа не может", "Что это былооо 😂😂😂😂😂😂😂😂 украинский бокс рулит !!!!!!", "Лолита-молодец", "вы зделали мой день 😂😂😂", – рассыпались в комплиментах поклонники.