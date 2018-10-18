Глава российского военного ведомства провел переговоры с монгольскими коллегами. В ходе встречи была подписана долгосрочная программа развития сотрудничества между министерствами двух стран. Речь идет о подготовке офицеров из Монголии в российских вузах и передаче Монголии техники для наземного обслуживания аэродромов.

Глава российского военного ведомства провел переговоры с монгольскими коллегами. В ходе встречи была подписана долгосрочная программа развития сотрудничества между министерствами двух стран. Речь идет о подготовке офицеров из Монголии в российских вузах и передаче Монголии техники для наземного обслуживания аэродромов.На встрече подчеркнули, что сотрудничество государств в военной сфере имеет большую историю и перспективы доверительных, конструктивных отношений. В ходе визита Сергей Шойгу преподнес местному храму Свято-Троицкого прихода икону, сообщает телеканал "Россия 24".