Бывшая участница Дома-2 столкнулась с серьезной проблемой. Алена призналась, что испытывает сильные страдания.

Бывшая участница "Дома-2" столкнулась с серьезной проблемой. Алена призналась, что испытывает сильные страдания.В Stories Instagram Водонаева поделилась своей проблемой. Дело в том, что ее сильно стали беспокоить зубы мудрости. Судя по всему Алена по-настоящему напугана."Верхний левый пошел… Умираю от боли второй день. Как жебольно. И страшно. И больно. И страшно. И больноооо! И страшно… Что делать-то?" – обратилась знаменитость к подписчикам. Судя по всему, звезде телестройки придется запастись мужеством и терпением.Отметим Водонаева регулярно делится с поклонникаминовостями личной жизни. В частности, она любит демонстрировать эксперименты совнешностью. В чем-чем, а умении эпатировать звезде телестройки не отказать!Еще недавно Алена перекрасиласьв розовый цвет, а потом и вовсе избавилась от локонов, сделав стрижку каре.Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Одним короткие волосы пришлисьпо вкусу, другие раскритиковали новый образ, отметив, что каре"старит" женщину.Напомним, ранее звездателестройки говорила, что хочет отрезать себе грудь. Ходили слухи о том, что в 2016году Алена якобы легла под нож хирурга. По словам Водонаевой, она вышла наработу уже через три дня после операции. Однако почему-то не все фанаты ей поверили,посчитав пиар ходом.