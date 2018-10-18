Можно ли посторонним пройти в образовательные учреждения? После страшной трагедии в Керчи, которая потрясла всю страну, наш корреспондент решил проверить, возможно ли постороннему человеку попасть в здания учебных учреждений.
Можно ли посторонним пройти в образовательные учреждения? После страшной трагедии в Керчи, которая потрясла всю страну, наш корреспондент решил проверить, возможно ли постороннему человеку попасть в здания учебных учреждений.
Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "После трагедии в Керчи, где студент 4 курса Владислав Росляков совершил массовое убийство, мы решили проверить Владимирские учебные заведения на возможность прохода в них посторонних людей. Первым был выбран Владимирский политехнический колледж. Здесь всё строго, на входе встречает охранник. Говорим ему, что нам нужен директор, называем её фамилию, охранник вызвался проводить меня до приёмной. Директор Марина Гонгадзе согласилась побеседовать с нашей съёмочной группой. Но спустя некоторое время настроение у нее изменилось, руководитель потребовала паспорт, который ей не очень понравился".
"Вас сопроводили, вы одни здесь не ходили. Директор засомневался в вашем паспорте. Я прошу вас покинуть".
По сути, охрана в политехническом колледже работает четко и слаженно. На входе стоят турникеты и пропускная система входа. Здесь всё спокойно - отправляемся дальше.
Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "А это 25 школа. Попасть в подобные учреждения практически невозможно – охрана останавливает уже на входе. По легенде, я пришел сюда поговорить с директором о переводе собственного ребёнка".
"Здравствуйте, я к директору по поводу перевода ребёнка". - "Вы созванивались?" - "Нет, я пока просто пообщаться". - "Фамилия ваша?" - "Миронов".
В 25-й школе две смены. И сейчас большое количество учеников покидает учебное учреждение. На входе мужчина, который сразу спросил фамилию и паспорт, а потом вежливо объяснил, как пройти в канцелярию. То есть, достаточно показать паспорт - и разгуливай по школе, сколько хочешь.
Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "За моей спиной второй корпус ВЛГУ, опорного вуза Владимирской области. Сегодня здесь в храме Кирилла и Мефодия, пройдёт акция поминовения жертв трагедии в Керчи. Посмотрим, сможет ли посторонний человек пройти в столь крупное учебное учреждение".
Большое количество учащихся опорного ВУЗА по идее должно подразумевать наличие качественной охраны. Но нет. В учебном корпусе у меня даже не поинтересовались, к кому я направляюсь. А ведь говорят, что в ВУЗе действует пропускная система и пройти сюда просто так с улицы невозможно.
"Вообще-то нужно специальное разрешение, у нас тут только по пропускам". - "То есть обычный человек с улицы сюда пройти не может?" - "Нет конечно! Только по документам! Только студенческий, паспорт. Вот вы видите, у нас на двери написано: только по пропускам и студенческим".
За среднее образование у нас отвечает профильный департамент областной администрации. Его директор уверила нашу съемочную группу, что по всем учебным учреждениям разосланы предписания об усилении мер безопасности.
Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области: "В связи с этой ситуацией вновь напомнили всем, что нужно проверить, есть ли дежурные. Если их нет, назначить! Еще раз потренировать эти эвакуационные мероприятия. Потренировать и детей, и педагогов, и руководящий состав в том числе".
Но как показал сегодняшний эксперимент, посторонним проникнуть в образовательные учреждение не составляет труда. Хотя только за этот год, по словам Ольги Беляевой, на антитеррористические мероприятия было потрачено около миллиарда рублей. Каждое учебное заведение оборудовано системами видеонаблюдения, заборами, а также тревожными кнопками. Но от постороннего проникновения это всё равно не спасает.