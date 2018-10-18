Можно ли посторонним пройти в образовательные учреждения? После страшной трагедии в Керчи, которая потрясла всю страну, наш корреспондент решил проверить, возможно ли постороннему человеку попасть в здания учебных учреждений.

Можно ли посторонним пройти в образовательные учреждения? После страшной трагедии в Керчи, которая потрясла всю страну, наш корреспондент решил проверить, возможно ли постороннему человеку попасть в здания учебных учреждений.Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "После трагедии в Керчи, где студент 4 курса Владислав Росляков совершил массовое убийство, мы решили проверить Владимирские учебные заведения на возможность прохода в них посторонних людей. Первым был выбран Владимирский политехнический колледж. Здесь всё строго, на входе встречает охранник. Говорим ему, что нам нужен ди⁠ректор, называем её фамилию, охранник вызвался проводить меня до приёмной. Ди⁠ректор Марина Гонгадзе согласилась побеседовать с нашей съёмочной группой. Но спустя некоторое время настроение у нее изменилось, руководитель потребовала паспорт, который ей не очень понравился"."Вас сопроводили, вы одни здесь не ходили. Ди⁠ректор засомневался в вашем паспорте. Я прошу вас покинуть".По сути, охрана в политехническом колледже работает четко и слаженно. На входе стоят турникеты и пропускная система входа. Здесь всё спокойно - отправляемся дальше.Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "А это 25 школа. Попасть в подобные учреждения практически невозможно – охрана останавливает уже на входе. По легенде, я пришел сюда поговорить с ди⁠ректором о переводе собственного ребёнка"."Здравствуйте, я к ди⁠ректору по поводу перевода ребёнка". - "Вы созванивались?" - "Нет, я пока просто пообщаться". - "Фамилия ваша?" - "Миронов".В 25-й школе две смены. И сейчас большое количество учеников покидает учебное учреждение. На входе мужчина, который сразу спросил фамилию и паспорт, а потом вежливо объяснил, как пройти в канцелярию. То есть, достаточно показать паспорт - и разгуливай по школе, сколько хочешь.Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "За моей спиной второй корпус ВЛГУ, опорного вуза Владимирской области. Сегодня здесь в храме Кирилла и Мефодия, пройдёт акция поминовения жертв трагедии в Керчи. Посмотрим, сможет ли посторонний человек пройти в столь крупное учебное учреждение".Большое количество учащихся опорного ВУЗА по идее должно подразумевать наличие качественной охраны. Но нет. В учебном корпусе у меня даже не поинтересовались, к кому я направляюсь. А ведь говорят, что в ВУЗе действует пропускная система и пройти сюда просто так с улицы невозможно."Вообще-то нужно специальное разрешение, у нас тут только по пропускам". - "То есть обычный человек с улицы сюда пройти не может?" - "Нет конечно! Только по документам! Только студенческий, паспорт. Вот вы видите, у нас на двери написано: только по пропускам и студенческим".За среднее образование у нас отвечает профильный департамент областной администрации. Его ди⁠ректор уверила нашу съемочную группу, что по всем учебным учреждениям разосланы предписания об усилении мер безопасности.Ольга Беляева, ди⁠ректор департамента образования Владимирской области: "В связи с этой ситуацией вновь напомнили всем, что нужно проверить, есть ли дежурные. Если их нет, назначить! Еще раз потренировать эти эвакуационные мероприятия. Потренировать и детей, и педагогов, и руководящий состав в том числе".Но как показал сегодняшний эксперимент, посторонним проникнуть в образовательные учреждение не составляет труда. Хотя только за этот год, по словам Ольги Беляевой, на антитеррористические мероприятия было потрачено около миллиарда рублей. Каждое учебное заведение оборудовано системами видеонаблюдения, заборами, а также тревожными кнопками. Но от постороннего проникновения это всё равно не спасает.