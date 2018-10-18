Телеведущая Ольга Бузова недавно рассталась с бизнесменом Денисом Лебедевым. Однако, как выяснилось, мужчина продолжает настойчиво добиваться взаимности от знаменитости.

Телеведущая Ольга Бузова недавно рассталась с бизнесменом Денисом Лебедевым. Однако, как выяснилось, мужчина продолжает настойчиво добиваться взаимности от знаменитости.Несмотря на то, что звезда публично заявила об окончании их романа, молодой человек все еще оказывает ей знаки внимания. Он продолжает поддерживать иллюзию отношений, как будто ничего и не случилось.В личном Instagram Лебедев публикует трогательные стихи, посвященные телеведущей, и полные нежности снимки. "Моя бусинка, самая светлая. Бесконечность дарю я с признанием. Моя бусинка, ты – вселенная безграничная, нереальная!" – посвятил он строки Бузовой.Такое неадекватное ситуации поведение насторожило не только поклонников, но и саму Ольгу. Испугавшись, что ее бывший парень может быть опасен, она наняла охрану. Об этом сообщает .Напомним, недавно выяснилось, что Денис Лебедев – 33-летний сыровар из Суздаля пришел на проект "Замуж за Бузову" не ради поиска второй половинки. Он пытался извлечь выгоду из общения с певицей.В распоряжении журналистов попала переписка, в которой бизнесмен признается, что пришел на передачу, чтобы заработать деньги и прославиться. Денис даже воспользовался услугами некой компании, которая помогла ему создать образ богача.