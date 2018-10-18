Анастасия Волочкова ради заработка не брезгует ничем – по крайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Они обрушились на балерину, которая ради рекламы и пиара использовала собственного больного отца.

Анастасия Волочкова ради заработка не брезгует ничем – покрайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Они обрушились набалерину, которая ради рекламы и пиара использовала собственного больного отца.Опубликованное в Instagram артистки видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.Подписчики, видимо, давно копили неудовольствие некоторыми действиямиВолочковой, и ролик стал последней каплей в чашу их терпения."Сегодня приехала в родной питер. Дело в том, что мойпапа инвалид.. 10 лет назад его разбил инсульт.. Он не говорит и парализованаправая сторона.. К сожалению, люди, находившиеся с ним эти годы запустили ипапу и его квартиру, купленную ему мной много лет назад. Я решила взятьситуацию в свои руки и изменить условия жизни папы", – подписала видеобалерина. Далее следует рассказа о некой чудесной компании (представители фирмытут же попадают в кадр).Эти чудесные люди "поспешили на помощь"Анастасии и предложили ей прекрасный диван для отца.Сочувствия от своих подписчиков на сей раз балерина недождалась – те сразу поняли, что это просто реклама. А вот критики за"пиар на больном отце" Волочкова получила море. Комментаторыотметили, что парализованному человеку нужен не диван, а специальная кровать. Ивообще, Анастасии давно следовало бы забрать парализованного папу к себе."Мерзкая лицемерка! Сама не могла отцу диван купить?Только и живет за счет рекламы", "Настя, вам не стыдно пиариться набольном отце и каждый раз давить на жалость?", "Господи, как стыдноза вас. Все в кучу, папа-инвалид, злые люди и диван. Как стыдно!", "Ужеи папа-инвалид в дело пошел. Все ради рекламы!", – пишут возмущенныепользователи.Реакция подписчиков понятна – они и ранее выражалинедовольство тем, что Анастасия Волочкова заставляла свою дочь рекламировать в Instagram разные товары иуслуги. В результате девочка сама зарабатывает на рекламе в соцсети, аАнастасия решила взяться за отца-инвалида, пишет "ВладТайм".