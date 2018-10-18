Анастасия Волочкова ради заработка не брезгует ничем – по
крайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Они обрушились на
балерину, которая ради рекламы и пиара использовала собственного больного отца.
Анастасия Волочкова ради заработка не брезгует ничем – по
крайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Они обрушились на
балерину, которая ради рекламы и пиара использовала собственного больного отца.
Опубликованное в Instagram артистки видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Подписчики, видимо, давно копили неудовольствие некоторыми действиями
Волочковой, и ролик стал последней каплей в чашу их терпения.
"Сегодня приехала в родной питер. Дело в том, что мой
папа инвалид.. 10 лет назад его разбил инсульт.. Он не говорит и парализована
правая сторона.. К сожалению, люди, находившиеся с ним эти годы запустили и
папу и его квартиру, купленную ему мной много лет назад. Я решила взять
ситуацию в свои руки и изменить условия жизни папы", – подписала видео
балерина. Далее следует рассказа о некой чудесной компании (представители фирмы
тут же попадают в кадр).Эти чудесные люди "поспешили на помощь"
Анастасии и предложили ей прекрасный диван для отца.
Сочувствия от своих подписчиков на сей раз балерина не
дождалась – те сразу поняли, что это просто реклама. А вот критики за
"пиар на больном отце" Волочкова получила море. Комментаторы
отметили, что парализованному человеку нужен не диван, а специальная кровать. И
вообще, Анастасии давно следовало бы забрать парализованного папу к себе.
"Мерзкая лицемерка! Сама не могла отцу диван купить?
Только и живет за счет рекламы", "Настя, вам не стыдно пиариться на
больном отце и каждый раз давить на жалость?", "Господи, как стыдно
за вас. Все в кучу, папа-инвалид, злые люди и диван. Как стыдно!", "Уже
и папа-инвалид в дело пошел. Все ради рекламы!", – пишут возмущенные
пользователи.
Реакция подписчиков понятна – они и ранее выражали
недовольство тем, что Анастасия Волочкова заставляла свою дочь рекламировать в Instagram разные товары и
услуги. В результате девочка сама зарабатывает на рекламе в соцсети, а
Анастасия решила взяться за отца-инвалида, пишет "ВладТайм".