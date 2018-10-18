Соревнования начинаются через неделю

Соревнования начинаются через неделюВладимирский спортсмен Николай Куксенков попал в состав сборной России на Чемпионат Мира по спортивной гимнастике.Соревнования начинаются через неделю, 25 октября, в столице арабского государства Катар – Дохе. И вот теперь определились окончательным списком сборной России.В женскую команду вошли Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ангелина Симакова, запасной стала — Дарья Спиридонова. Мужскую команду будут представлять Николай Куксенков, Давид Белявский, Дмитрий Ланкин, Артур Далалоян, Никита Нагорный, запасной спорстмен — Владислав Поляшов.