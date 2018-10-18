Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новость о массовом убийстве в Керчи. Звезда выразила соболезнования родным и близким погибших.

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новость о массовом убийстве в Керчи. Звезда выразила соболезнования родным и близким погибших.Тина заявила, что это трагический день, и ей сложно подобрать нужные слова. После этого она обрушилась с критикой на молодое поколение. "Рослякову 18! Вот они, выросшие миллениалы, предоставленные сами себе. Действующую систему образования они презирают. Увлеченности в них мало. А привычка к мгновенной увлеченности идет из digital-детства. Они – другие!" – отметила Канделаки.Она уверена, что современная молодежь воспитывалась не родителями и школой, а интернетом, передает . Таким людям легко можно внушить любую мысль и повести за собой.Канделаки добавила, что подобные события напоминают о том, что человек не может контролировать все. "Каждый раз, когда в нашей стране случается теракт, я ощущаю наше всеобщее бессилие", – заключила она.Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал самодельное устройство в политехническом колледже Керчи. Погибли 16 учащихся и пять сотрудников, пострадали более 40 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".