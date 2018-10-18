Опубликован официальный список погибших в Керченском политехническом колледже. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года.

Правительство республики Крым опубликовало официальный список погибших в Керченском политехническом колледже. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года.Погибших — 20 человек (включая самоубийство 18-летнего преступника).Степаненко Сергей Александрович 2003 года рожденияКарымов Роман Валерьевич 1997 года рожденияУстенко Людмила Александровна 1953 года рожденияПерепелкин Егор Андреевич 1999 года рожденияЖуравлева Анна Александровна 1998 года рожденияВердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рожденияКерова Алина Сергеевна 2002 года рожденияЛысенко Руслан Валерьевич 2000 года рожденияДжураев Руден Ришатович 2001 года рожденияЛазарев Владислав Витальевич 1999 года рожденияЛавринович Алексей Витальевич 1999 года рожденияФлоренский Никита Данилович 2002 года рожденияПипенко Данил Игоревич 2002 года рожденияЧегерест Дарья Александровна 2002 года рожденияМоисеенко Александр Владимирович 1972 года рожденияБакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рожденияБакланова Светлана Юрьевна 1961 года рожденияКудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рожденияБолдина Ксения Александровна 2000 года рождения.Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.Все погибшие в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже опознаны. 44 человека находятся в больницах.Россияне в разных городах страны несут цветы и свечи к стихийным мемориалам. Люди скорбят по жертвам вооруженного нападения на колледж в Керчи. Акции проходят Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. В Севастополе, как и во всем Крыму, начал действовать трехдневный траур. Среди пришедших на Аллею городов-героев много тех, у кого тоже есть дети, и они понимают всю ту боль, которую испытывают родственники погибших и пострадавших.