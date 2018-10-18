Бывшая мисс Вселенная представила на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию сезона весна-лето/19. Коллекцию спорную, но не о том речь. В зале собралось немало знаменитостей – пианист Юрий Розум, светская львица Анна Калашникова... Последняя, кстати, всегда ходит к Федоровой как VIP-гость. Правда, в этот раз подзадержалась – как настоящая бизнес-леди была на деловом форуме. В зал она пришла уже после начала дефиле.

Бывшая "мисс Вселенная" представила на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию сезона весна-лето/19. Коллекцию спорную, но не о том речь. В зале собралось немало знаменитостей – пианист Юрий Розум, светская львица Анна Калашникова... Последняя, кстати, всегда ходит к Федоровой как VIP-гость. Правда, в этот раз подзадержалась – как настоящая бизнес-леди была на деловом форуме. В зал она пришла уже после начала дефиле.Днем ранее Калашникова сама блистала на подиуме, выступая в качестве модели на одном из показов. Но ведь то было вчера, да и не обязана строгая охрана помнить всех, кто платьями да юбками тут шуршит. В итоге случился конфуз. Анна все 15 минут дефиле стояла в проходе, ибо места не было, а когда потянулась к Федоровой с букетом, охрана просто отшвырнула ее – мол, ходят тут всякие.Хрупкая Калашникова кричала, умоляла, упрашивала, угрожала, даже пыталась заплакать – все бесполезно. "Шкаф" в черном костюме и с рацией был неприступен. Белые розы в руках у Ани уже подвяли, но даже это обстоятельство не заставило охрану сменить гнев на милость. На гостью было больно смотреть – она очень расстроилась. Ведь она так любит Оксану и считает ее своей подругой.Но потом ей все-таки удалось пробиться к Федоровой – Анна пошла к ней за кулисы и вручила букет. Недоразумение в зале не испортило настроения красавице.Стоит заметить, что Калашникова не пропускает модных недель, ведь ей важно быть в курсе тенденций! Как писали Dni.Ru, на показе Надежды Юсуповой "Я сама..." Аня затмила даже моделей, появившись в провокационном платье. Впрочем, платьем это можно было назвать с трудом – черные утягивающие трусы и лифчик покрывала прозрачная ткань.А в сентябре на конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи звезда пришла в таком откровенном наряде, что все ахнули: из-под прозрачной сеточки виднелось белье. "Тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве", – оправдалась за "голое" платье Анюта.