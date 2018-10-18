Австралийское турне четы герцогов Сассекских омрачило
неприятное происшествие. В городе Даббо на Меган Маркл напали австралийские
мухи.
Австралийское турне четы герцогов Сассекских омрачило
неприятное происшествие. В городе Даббо на Меган Маркл напали австралийские
мухи.
Инцидент зрители могли наблюдать в прямом эфире – все
случилось в то время, когда у Меган Маркл и принца Гарри брала интервью местная
журналистка. Герцог и герцогиня Сассекские приьыли в город Даббо, чтобы
осмотреть воздушную базу скорой помощи The Royal Flying Doctor Service of
Australia.
Корреспондент Рут Сэндоу с микрофоном в руках беседовала с
принцем Гарри и Меган Маркл. Однако интервью мешали приставучие мухи, которые
роились вокруг герцогской четы и журналистки. После того, как Сэндоу
пожаловалась на назойливых насекомых, Гарри не выдержал и решил исправить
сиуацию.
Герцог Сассекский попытался отогнать мух, использовав местный
способ, известный под названием "австралийский салют" (Aussie salute),
пишет Spletnik.
Обитающих в Австралии мух привлекают пот, слюна, слезы и слизь из носа -
поэтому они обычно роятся у лица человека. Жертве приходится активно
отмахиваться от насекомых руками – что Гарри и продемонстрировал. Героический
поступок принца вызвал смех у его беременной жены и всех присутствующих.
Как писали Dni.Ru, с момента объявления о
беременности Меган Маркл отказалась от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во
время визита в Австралию выглядит не лучшим образом. На одну из официальных
встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке
не по размеру. С прической и макияжем Маркл не тоже возилась – она кое-как
собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы. Вдобавок бывшая актриса сильно
располнела и выглядела расплывшейся.