Австралийское турне четы герцогов Сассекских омрачило неприятное происшествие. В городе Даббо на Меган Маркл напали австралийские мухи.

Австралийское турне четы герцогов Сассекских омрачилонеприятное происшествие. В городе Даббо на Меган Маркл напали австралийскиемухи.Инцидент зрители могли наблюдать в прямом эфире – всеслучилось в то время, когда у Меган Маркл и принца Гарри брала интервью местнаяжурналистка. Герцог и герцогиня Сассекские приьыли в город Даббо, чтобыосмотреть воздушную базу скорой помощи The Royal Flying Doctor Service ofAustralia.Корреспондент Рут Сэндоу с микрофоном в руках беседовала спринцем Гарри и Меган Маркл. Однако интервью мешали приставучие мухи, которыероились вокруг герцогской четы и журналистки. После того, как Сэндоупожаловалась на назойливых насекомых, Гарри не выдержал и решил исправитьсиуацию.Герцог Сассекский попытался отогнать мух, использовав местныйспособ, известный под названием "австралийский салют" (Aussie salute),пишет Spletnik.Обитающих в Австралии мух привлекают пот, слюна, слезы и слизь из носа -поэтому они обычно роятся у лица человека. Жертве приходится активноотмахиваться от насекомых руками – что Гарри и продемонстрировал. Героическийпоступок принца вызвал смех у его беременной жены и всех присутствующих.Как писали Dni.Ru, с момента объявления обеременности Меган Маркл отказалась от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри вовремя визита в Австралию выглядит не лучшим образом. На одну из официальныхвстреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджакене по размеру. С прической и макияжем Маркл не тоже возилась – она кое-каксобрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы. Вдобавок бывшая актриса сильнорасполнела и выглядела расплывшейся.